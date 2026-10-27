Premierul R. Moldova, discuții cu președintele și premierul Ucrainei: „Ne dorim același lucru – pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri”

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o la Kyiv.

În cadrul întâlnirii, cei doi au abordat chestiuni precum proiectele de infrastructură rutieră și feroviară, inclusiv dezvoltarea conexiunilor prin podurile dintre Republica Moldova și Ucraina. Aceste investiții urmăresc îmbunătățirea legăturilor de transport dintre cele două țări, facilitarea circulației cetățenilor și a mărfurilor, precum și dezvoltarea schimburilor comerciale.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, în domeniul securității, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării și schimbul de experiență dintre cele două state, pentru a îmbunătăți capacitatea de protejare a cetățenilor în fața amenințărilor actuale.

Un alt subiect al întrevederii a fost parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Oficialii au discutat despre continuarea reformelor și cooperarea în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

„Moldova și Ucraina își doresc același lucru: pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri”, a menționat premierul Vasile Tofan.

Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, subliniind importanța restabilirii unei păci juste și durabile, care să asigure securitatea și stabilitatea în regiune.

Temele menționate mai sus au fost abordate de prim-ministrul moldovean și în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu omologul ucrainean Sergii Koretskyi.

„În fiecare zi în care ucrainenii își apără orașele, familiile și libertatea, ei contribuie și la securitatea Republicii Moldova. Rezistența lor ne permite să trăim în pace și să ne construim viitorul acasă”, a declarat prim-ministrul Tofan într-o conferință de presă comună, conform unui comunicat dat publicității de Guvernul Republicii Moldova.

La rândul său, prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskyi, a remarcat dialogul constructiv cu Premierul Vasile Tofan și respectarea angajamentelor asumate în cadrul discuțiilor bilaterale: „De la prima noastră convorbire telefonică până astăzi, tot ce a fost spus se îndeplinește. Este foarte important atunci când cuvântul dat este respectat și apreciem foarte mult acest lucru”.

Premierul Tofan a evidențiat și oportunitățile economice pe care relațiile bilaterale le oferă Republicii Moldova.

Tranzitul mărfurilor ucrainene generează venituri pentru Calea Ferată din Moldova, iar atragerea companiilor ucrainene, inclusiv în domeniile logisticii și depozitării, poate contribui la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea investițiilor în țara noastră, arată Guvernul de la Chișinău.

În domeniul energetic, cei doi prim-miniștri au discutat despre consolidarea interconexiunilor electrice și extinderea colaborării în sectorul gazelor naturale.

Pe agendă s-au aflat accelerarea semnării unui memorandum de înțelegere între Moldelectrica și Ukrenergo și pregătirea proiectului celui de-al doilea circuit al liniei electrice Bălți–Dnestrovsk.

Această interconexiune ar putea crește cu aproximativ 500 MW capacitatea de schimb de energie electrică dintre cele două țări, contribuind la consolidarea securității și independenței energetice.

„Moldova este și va rămâne un stat pașnic și neutru. Dar neutralitatea nu înseamnă să fim lipsiți de apărare. Datoria noastră este să protejăm pacea și siguranța cetățenilor noștri”, a mai spus prim-ministrul Vasile Tofan.

Întâlnirile dintre premierul moldovean și oficialii ucraineni au avut loc în contextul participării lui Vasile Tofan la Forumul Economic Internațional de la Kyiv, unde a evidențiat reziliența economiei ucrainene, oportunitățile de investiții și rolul Republicii Moldova în consolidarea legăturilor economice regionale, arată aceeași sursă citată mai sus.

Prim-ministrul Vasile Tofan urmează să îl primească astăzi pe omologul său român Luca Niculescu în cadrul primei vizite externe pe care acesta din urmă o efectuează după ce a fost învestit, săptămâna trecută, de Parlament.