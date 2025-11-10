REPUBLICA MOLDOVA
Premierul R. Moldova: Prin colaborarea solidă și viziunea comună cu BERD, vom reuși să apropiem țara de standardele europene
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere, luni, cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la Chișinău, pentru a discuta despre mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, vizând reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice, potrivit unui comunicat.
Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând rolul instituției în susținerea reformelor și consolidarea economiei Republicii Moldova.
„Asistența financiară și expertiza oferită de BERD contribuie esențial la modernizarea infrastructurii și la creșterea competitivității economiei noastre. Avem o colaborare solidă și o viziune comună. Împreună, prin implementarea Planului de creștere pentru Moldova, vom reuși să apropiem țara de standardele europene”, a declarat șeful Guvernului moldovean.
Interlocutorii au trecut în revistă proiectele mari de infrastructură implementate în prezent în Republica Moldova cu sprijinul BERD, menționând necesitatea de a avansa pe acestea și de a le prioritiza în funcție de necesitățile actuale.
Proiectele în curs de implementare, în total – 67, vizează domenii-cheie precum modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, interconectarea energetică, eficiența energetică, creșterea securității de aprovizionare cu gaze naturale, precum și îmbunătățirea managementului deșeurilor. Printre proiecte se numără reabilitarea și lărgirea Centurii M2 Chișinău, reabilitarea drumului Chișinău-Leușeni, construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău, mоdеrnizаrеа sistemelor сеntrаlizаte de аlimеntarе cu еnergiе termică din Вălți și Chișinău.
O direcție de viitor o constituie sporirea accesului la finanțare pentru fermieri, măsură complementară proiectelor de modernizare a sistemelor de irigare, menite să stimuleze productivitatea și reziliența sectorului agricol.
Giuseppe Grimaldi a preluat funcția de șef al operațiunilor BERD în Republica Moldova la 1 octombrie 2025. De la începutul activității sale în țara noastră, în anul 1992, BERD a investit peste 2,8 miliarde de euro în 188 de proiecte.
Prima vizită externă a noului premier al R. Moldova are loc joi, la București: Ilie Bolojan îl va primi la Palatul Victoria pe Alexandru Munteanu
Prim-ministrul Ilie Bolojan îl va primi joi, 13 noiembrie, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Cu acest prilej, prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual, urmată de declarații comune.
“Vizita la București a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este și prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău și are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni”, mai arată sursa citată.
Noul Guvern de la Chișinău condus de Alexandru Munteanu și-a intrat în drepturi la 1 noiembrie, după votul Parlamentului și după ceremonia de învestire în fața președintei Maia Sandu.
Programul de activitate al executivului Republicii Moldova – „UE, Pace, Dezvoltare” stabilește că, pe perioada mandatului, Guvernul va fi condus de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor.
Cu ocazia respectivă, premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că vor continua să lucreze cu „aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului”.
„Felicit noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului. Dezideratele cetățenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate și prosperitate sunt garanții ale faptului că drumul european ales de frații noștri este cel corect. Guvernul României și eu, în calitate de prim-ministru, vom susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău și ale întregii societăți pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a transmis premierul Ilie Bolojan.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
INTERVIU | Siegfried Mureșan: Aderarea R. Moldova la UE se poate concretiza în următorii ani. Nu există opoziție față de acest proces
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realist în următorii ani, în condițiile în care Chișinăul a demonstrat progrese constante în modernizare și reforme, iar sprijinul politic european este covârșitor, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE (2028–2034), într-un interviu acordat Calea Europeană.
„Cea mai bună garanție pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este modernizarea, reformarea Republicii Moldova și îndeplinirea de către Republica Moldova a tuturor criteriilor de aderare. Republica Moldova se află pe drumul cel bun, lucru certificat și de raportul Comisiei Europene adoptat ieri privind Republica Moldova. Se modernizează, se reformează, a făcut asta guvernul anterior pro-european de la Chișinău”, a spus eurodeputatul.
Acesta s-a declarat convins că „și actualul guvern pro-european de la Chișinău va continua parcursul reformelor”, subliniind că în ultimii trei ani, Republica Moldova și Uniunea Europeană „au reușit împreună lucruri pe care mulți nici măcar nu am îndrăznit să le visăm în urmă cu 3–4 ani”.
Citiți și INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
„Republica Moldova a devenit stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o decizie unanimă de începere a negocierilor. A aderat deja la tot mai multe programe europene. De la 1 ianuarie, de exemplu, se elimină tarifele de roaming, este parte a sistemului european de plăți interbancare, astfel încât se pot transfera mai rapid, mai ieftin, cu comisioane mult mai mici fonduri între Republica Moldova și țări membre ale Uniunii Europene – un lucru foarte important pentru diaspora Republicii Moldova din UE. Deci am făcut foarte multe lucruri bune. Consider că aderarea se poate concretiza în următorii ani”, a afirmat Mureșan.
Republica Moldova, pregătită să acceseze fonduri europene din 2028
Eurodeputatul a explicat că, potrivit planificării actuale, Republica Moldova va beneficia de fonduri de preaderare începând cu 1 ianuarie 2028, urmând ca, odată cu aderarea, să aibă acces la fondurile structurale și agricole, la fel ca toate statele membre.
„Republica Moldova va primi fonduri de preaderare începând cu 1 ianuarie 2028 și, la momentul la care va adera, va primi și fonduri structurale de coeziune, fonduri pentru fermieri, la fel ca România și la fel ca oricare alt stat membru”, a spus Mureșan.
Totodată, acesta a subliniat că aderarea Republicii Moldova nu ridică dificultăți financiare pentru Uniunea Europeană:
„Având în vedere dimensiunea Republicii Moldova, integrarea ei ar însemna costuri adiționale pentru Uniunea Europeană care reprezintă doar o mică pondere din bugetul Uniunii Europene și care pot fi ușor acoperite. Extinderea Uniunii Europene cu Republica Moldova aduce doar câștig de cauză pentru Republica Moldova, pentru România, dar și pentru toată Uniunea Europeană din punct de vedere al stabilității, securității și dezvoltării economice. Pentru bugetul Uniunii Europene nu este niciun efort insurmontabil”, a explicat eurodeputatul.
Sprijin politic larg la nivel european pentru aderarea Republicii Moldova
Întrebat despre contextul politic și despre posibilele obstacole în calea aderării, Mureșan a respins ideea unei opoziții la nivel european față de parcursul european al Chișinăului.
„Nu există niciun fel de opoziție față de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vedem în Parlamentul European: mereu când trebuie să adoptăm ceva în privința Republicii Moldova, adoptăm rapid, adoptăm în favoarea Republicii Moldova și adoptăm cu o majoritate largă. Aproximativ 75–80% dintre europarlamentari votează mereu pentru, cam 10% votează împotrivă și 10–15% se abțin”, a explicat eurodeputatul.
El a adăugat că acele voturi împotrivă „sunt din partea unor extremiști care votează împotriva tuturor legilor, nu fac o opoziție activă-agresivă aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”.
„Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună pe acest drum, lucru care e de bun augur și a fost câștigător pentru ambele state. Cu cât Republica Moldova progresează mai mult în aderarea la Uniunea Europeană, cu atât mai bine și pentru Ucraina, și cu cât Ucraina se modernizează mai mult și se apropie mai mult de Uniunea Europeană, cu atât mai bine pentru Republica Moldova. Acest parteneriat e bun pentru ambele state”, a spus Mureșan.
Despre opoziția Ungariei și perspectivele extinderii UE
Referindu-se la opoziția premierului ungar Viktor Orban privind aderarea Ucrainei, Mureșan a subliniat că aceasta nu vizează Republica Moldova și că există perspective ca situația politică de la Budapesta să se schimbe.
„Nu există opoziție față de aderarea Republicii Moldova, există opoziția premierului Victor Orban față de aderarea Ucrainei. Victor Orban are alegeri în Ungaria peste mai puțin de jumătate de an. Stă rău în sondaje. Partidul pro-european din Ungaria, membru al Partidului Popular European, conduce cu peste 10 puncte procentuale în Ungaria de aproape un an de zile. Am încredere că Ungaria va putea avea o guvernare pro-europeană peste un an de zile și opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei va înceta.”
Mureșan a insistat că Republica Moldova trebuie evaluată separat, pe baza propriilor merite, și că procesul de aderare trebuie să avanseze independent de contextul politic intern al Ungariei.
„E clar că îndeplinește acum criteriile pentru începerea negocierilor tehnice și mă aștept ca aceste negocieri să înceapă cât mai curând, independent de ceea ce Victor Orbán are de spus despre Ucraina”, a spus el, exprimându-și în același timp optimismul privind o schimbare politică la Budapesta: „Nu avem garanția faptului că Victor Orban va pierde alegerile în Ungaria, însă cred că și probabilitatea ca el să piardă alegerile și să scăpăm de această pacoste și durere de cap, de acest guvern care a acționat împotriva intereselor Uniunii Europene în ultimii ani, este semnificativă.”
În opinia sa, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană „se va face cu drepturi depline”, iar extinderea blocului va aduce beneficii de stabilitate și securitate pentru întreg continentul.
PARLAMENTUL EUROPEAN
“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri o vizită oficială în Republica Moldova, unde a participat la prima ședință a noului legislativ de la Chișinău și a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European de la Chișinău, vizita marcând un moment simbolic al relațiilor UE–Moldova, într-un context geopolitic tensionat și într-o etapă crucială a procesului de extindere europeană.
În discursul rostit în plenul Parlamentului Republicii Moldova, parțial în limba română, Roberta Metsola a salutat parcursul european al țării și a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene.
„Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni… Moldova este în Europa”, a spus Metsola, în limba română, reluând mesajul transmis la prima sa vizită la Chișinău în 2022.
Europa este Moldova! Moldova este Europa! 🇪🇺🇲🇩
We will continue writing history, together, as one European family.@Parliament_RM @Europarl_EN @EUinMoldova @RobertaMetsola https://t.co/x28ReQUkEm
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Președinta Parlamentului European a felicitat autoritățile moldovene pentru progresele înregistrate în procesul de integrare europeană. „Progresul dumneavoastră este deja unul remarcabil. De asemenea, acest pachet de extindere, publicat acum trei zile, a confirmat încă o dată acest lucru. Ați completat cu succes procesul de screening”, a subliniat Metsola.
Ea a elogiat curajul și determinarea poporului moldovean în fața provocărilor regionale.
„Ați demonstrat ce înseamnă să alegi libertatea. Ați demonstrat ce înseamnă să fii rezilient. Ați ales Europa împotriva coeziunii, ați demonstrat că, chiar în momentul în care presiunea este foarte puternică, o națiune poate rămâne fermă pe pozițiile sale”, a declarat oficiala europeană, adăugând că această alegere „a venit cu costuri foarte înalte” și că „situația rămâne în continuare fragilă”. „Însă alegând Europa, ați ales solidaritatea”, a mai spus Metsola.
În fața deputaților de la Chișinău, președinta Parlamentului European a afirmat că „viitorul Moldovei este unul european” și a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită „să deschidă negocierile de aderare până la sfârșitul anului”. „Uniunea Europeană are nevoie de Moldova în aceeași măsură în care Moldova are nevoie de Uniunea Europeană. Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru”, a declarat Roberta Metsola.
Tot în cadrul vizitei sale, Metsola a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău – primul de acest fel în Republica Moldova. Evenimentul marchează o etapă istorică în relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii săi din est, fiind o expresie concretă a angajamentului Europei față de această regiune.
„Parlamentul European stă ferm alături de Moldova și de toți prietenii noștri din Parteneriatul Estic. Astăzi deschidem acest birou în Chișinău ca o expresie concretă a credinței noastre în viitorul Moldovei în cadrul familiei europene”, a declarat Metsola la ceremonia de inaugurare.
The @Europarl_EN office in Moldova is officially open 🇪🇺🇲🇩
Proud to inaugurate it today in Chișinău with @Parliament_RM Speaker @Igor_Grosu_md.
This is a clear sign of our commitment to Moldova’s path to EU membership.
Let’s make it happen. pic.twitter.com/VLOLEWG3nN
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Deschiderea biroului Parlamentului European în Republica Moldova are loc într-un moment marcat de tensiuni geopolitice și de o nouă dinamică în procesul de extindere a Uniunii Europene. Inițiativa trimite un semnal politic puternic, demonstrând solidaritatea, parteneriatul și sprijinul UE pentru autorități, societatea civilă și cetățenii din întreaga regiune a Parteneriatului Estic.
Biroul din Chișinău va promova pozițiile și activitățile Parlamentului European, va susține democrația și reformele instituționale din regiune și va facilita pregătirea și urmărirea vizitelor oficiale ale eurodeputaților. De asemenea, va consolida cooperarea cu ceilalți actori europeni, cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă, contribuind la apropierea concretă dintre Uniunea Europeană și vecinii săi estici.
Într-un raport adoptat în iunie 2025, Parlamentul European a recunoscut că relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a intrat într-o nouă fază, caracterizată printr-o cooperare sporită și prin eforturi constante ale autorităților de la Chișinău de a alinia legislația națională la acquis-ul comunitar.
Pe parcursul vizitei sale la Chișinău, Roberta Metsola a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu. În programul oficial al vizitei s-au mai aflat o conferință de presă comună cu șefa statului și o întâlnire cu tinerii de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.
The momentum is building.
The time has come for Moldova to launch accession negotiations and move closer to the European family.
President @sandumaiamd, you can count on @Europarl_EN to stand with Moldova until this dream becomes a reality 🇪🇺🇲🇩 https://t.co/LPNPRmRJL7
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Aceasta este a treia vizită a Robertei Metsola în Republica Moldova, după cele din noiembrie 2022, când a susținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău, și iunie 2023, când a participat la Summitul Comunității Politice Europene, găzduit pentru prima dată de Republica Moldova.
