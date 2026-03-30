Premierul R. Moldova vine marți la București. Discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan despre avansarea proiectelor comune în infrastructură, energie și integrare europeană

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua marți, 31 martie 2026, o vizită oficială la București, informează Guvernul de la Chișinău.

În cadrul vizitei, premierul va participa la Conferința „Romania Government Roundtable”, eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite, pentru a discuta priorități legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, precum și cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Discuțiile vor viza consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune, în special în domenii precum energia, infrastructura și integrarea europeană, cu impact direct asupra cetățenilor din ambele state.

De asemenea, șeful Executivului de la Chișinău se va întâlni cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România pentru a promova oportunitățile investiționale în Republica Moldova.