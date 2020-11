Premierul Regatului Unit îi felicită pe câștigătorii alegerilor prezidențiale din SUA: Aabia aștept să lucrăm împreună

Următorul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, este “un puternic susținător al NATO și al relației transatlantice”, a afirmat sâmbătă seară secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a salutat alegerea acestuia la Casa Albă.

Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Jens Stoltenberg a subliniat că leadership-ul global al SUA “este mai important ca oricând într-o lume imprevizibilă”.

“Aștept cu nerăbdare să colaborez foarte strâns cu președintele ales Biden, vicepreședintele ales Kamala Harris și noua administrație pentru a consolida în continuare legătura dintre America de Nord și Europa”, a completat el.

Jens Stoltenberg a reafirmat că o alianță NATO “puternică este bună pentru America de Nord și bună pentru Europa”.

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2020