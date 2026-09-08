Premierul Republicii Moldova a discutat cu ambasadoarea Franței la Chișinău despre consolidarea cooperării economice și atragerea investițiilor

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag, discuțiile vizând relațiile bilaterale, agenda europeană a Republicii Moldova și extinderea cooperării în domenii de interes reciproc.

Potrivit comunicatului oficial, o atenție deosebită a fost acordată cooperării economice și investiționale. Oficialii au discutat despre activitatea companiilor cu capital francez deja prezente în Republica Moldova și despre posibilitățile de extindere a investițiilor.

În prezent, în Republica Moldova activează 213 companii cu capital francez, iar părțile au subliniat necesitatea valorificării mai bune a potențialului existent, inclusiv în infrastructură, energie și tehnologii informaționale.

Șeful Executivului de la Chișinău a încurajat extinderea prezenței companiilor franceze în țara noastră și dezvoltarea unor noi proiecte investiționale. În acest sens, a fost menționată misiunea de afaceri, care urmează să aibă loc la Chișinău pe 2 noiembrie și care poate crea noi oportunități de cooperare și investiții între companiile din cele două țări.

Un alt subiect al întrevederii a fost parcursul european al Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant al Franței pentru agenda europeană a țării și pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

De asemenea, părțile au discutat despre cooperarea culturală și promovarea francofoniei, dar și colaborarea în domeniul securității și apărării, exprimând interesul pentru continuarea proiectelor și schimburilor care apropie cele două țări.