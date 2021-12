Premierul Republicii Moldova, mesaj de Ziua Națională a României: Mă bucur să trăiesc într-o epocă în care construim poduri și viitor european acolo unde anterior era sârmă ghimpată și înstrăinare

Un memorandum de înțelegere între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European a fost semnat astăzi, în premieră, de către șeful Legislativului, Igor Grosu, și președintele Parlamentului European, David Sassoli, informează legislativul de la Chișinău.

Document va servi ca bază pentru o cooperare calitativ nouă și vine să susțină agenda trasată la Chișinău – de consolidare a cursului de integrare europeană și apropiere de Uniunea Europeană.

”Parlamentul European a fost și este mereu alături de Republica Moldova, iar cel mai important, alături de cetățenii noștri – fapt pentru care vă sunt extrem de recunoscător. În numele meu și al poporului Republicii Moldova, vă mulțumesc pentru această dovadă de prietenie și sperăm și în continuare să ne bucurăm de ea!”, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu după semnarea Memorandumului de Înțelegere între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European.

“Am semnat un acord de consolidare a cooperării între instituțiile noastre. Cetățenii moldoveni au făcut o alegere clară, ei doresc o agendă pro-europeană și de reformă. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i sprijini pe această cale”, a afirmat și David Sassoli.

Great to meet with Igor Grosu, speaker of the Moldovan Parliament. We signed an agreement to strengthen cooperation between our institutions.

Moldovan citizens made a clear choice, they want a pro-European and reform agenda. We will do all we can to support them on this path. pic.twitter.com/L5K7obdTsf

— David Sassoli (@EP_President) November 29, 2021