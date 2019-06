Premierul României, alături de președinții Poloniei și Ucrainei și înalți oficiali europeni la un dineu oferit de ambasadorul SUA la UE în scopul edificării ”parteneriatului crucial” transatlantic

În prima zi a vizitei în Marea Britanie, președintele american Donald Trump a lăudat ,,prietenia veșnică” dintre Marea Britanie și SUA, în discursul susținut în cadrul banchetului de stat de la Palatul Buckingham. La rândul său, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii spus că țările celebrează o alianță care a asigurat ,,siguranța și prosperitatea ambelor popoare de zeci de ani”, relatează BBC.

Președintele este în Marea Britanie pentru o vizită de stat de trei zile, care include cea de-a 75-a aniversare a Debarcării din Normandia.

La începutul acestei zile, Trump l-a criticat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, care a afirmat că Marea Britanie nu ar trebui să-l ,,aștepte cu covorul roșu” pe șeful de la Casa Albă, numindu-l ,,un ratat total”, într-o postare pe Twitter. De asemenea, președintele american a criticat dur activitatea ca primar al lui Sadiq Khan.

,,SadiqKhan, care, aparent, a făcut o treabă foarte proastă în calitate de primar al Londrei, a fost nebun de neplăcut față de președintele aflat în vizită al Statelor Unite, de departe cel mai important aliat al Regatului Unit. El este un ratat total care ar trebui să se concentreze asupra (combaterii, n.r.) criminalității în Londra, nu asupra mea”, este mesajul transmis de Donald Trump chiar înainte să-și înceapă vizita de stat.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019



Tonul lui Donald Trump a fost, însă, foarte diferit în discursul său la banchetul regal, el lăudând curajul poporului britanic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și numind-o pe Regină ,,o femeie măreață”.

,,În acea oră întunecată, poporul acestei națiuni a arătat lumii ce înseamnă să fii britanic”, a spus el, adăugând că curajul lor a asigurat ca destinul țării ,,să rămână în mâinile voastre”.

De asemenea, președintele american a amintit despre victoria împotriva totalitarismului:

,,În această seară, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiii curajoși ai Regatului Unit și ai Statelor Unite, care i-au învins pe naziști și regimul nazist și au eliberat milioane de oameni de sub tiranie. Legătura dintre națiunile noastre a fost pentru totdeauna pecetluită în această mare cruciadă”.

“This evening, we thank God for the brave sons of the United Kingdom and the United States, who defeated the Nazis and the Nazi regime, and liberated millions from tyranny. The bond between our nations was forever sealed in that great crusade.” pic.twitter.com/wqXT8ZGik1 — The White House (@WhiteHouse) June 3, 2019



Domnul Trump și-a încheiat discursul cu un toast în cinstea ,,prieteniei veșnice dintre popoarele noastre, a vitalității națiunilor noastre și a mult prețuitei și cu adevărat remarcabile domnii a Majestății Sale Regina”.

“On behalf of all Americans, I offer a toast to the eternal friendship of our people, the vitality of our nations, and to the long-cherished and truly remarkable reign of Her Majesty The Queen.” pic.twitter.com/R50gayneD5 — The White House (@WhiteHouse) June 3, 2019

La rândul său, Regina a lăudat rolul celor două țări în crearea unei adunări de instituții internaționale care să asigure că ,,ororile conflictului nu vor fi repetate”, relatează BBC.

Anterior participării la banchetul de stat găzduit de Casa Regală, Donald Trump și prima doamnă, Melania Trump, au fost alături de Regina Elisabeta a II-a într-un tur al Colecției Regale de la Palatul Buckingham care ilustra relația de durată dintre SUA și Marea Britanie. Regina le-a arătat obiecte de colecţie ale familiei regale de la jocuri de golf şi le-a dat preşedintelui american şi soţiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA.

The Queen, President Trump and the First Lady view a display of items from the Royal Collection illustrating the enduring relationship between the US and the UK. #USStateVisit pic.twitter.com/gPuI5Ziab6 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019





Printre alte artefacte istorice, Elisabeta a II-a le-a arătat soţilor Trump un portret al lui George Washington, primul preşedinte al Statele Unite ale Americii, şi o copie a unei telegrame adresate de George al-VI-lea generalului american Dwight Eisenhower după debarcarea în Normandia (D-Day).

Prinţul Charles şi soţia lui Camilla au participat, de asemenea, la vizionarea acestor mărturii ale istoriei precum Ivanka Trump şi soţul ei Jared Kushner.

De asemenea, Prințul de Wales l-a însoțit pe președintele american la inspecția Gărzii de Onoare.

The President and The Prince of Wales inspect a Guard of Honour formed by Nijmegen Company, Grenadier Guards. #USStateVisit pic.twitter.com/RwxRdLhm77 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019

Ziua a doua a vizitei de stat din Marea Britanie a președintelui Donald Trump este rezervată unor întâlniri cu premierul Theresa May și reprezentanți ai mediului de afaceri în cadrul unui mic dejun găzduit de cei doi, informează The Guardian.