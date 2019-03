Premierul României, Viorica Dăncilă, mesaj de la Summitul European al Regiunilor și Orașelor: ,,Ne dorim o Uniune Europeană puternică, unită și solidară”

Extinderea articolului 50 din Tratatul UE, activat de Marea Britanie la 29 martie 2017 pentru retragerea sa din UE, are nevoie de unanimitatea celor 27 de state membre, a declarat, joi, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, drept reacție la votul din Parlamentul britanic privind extinderea articolului 50 până la data de 30 iunie 2019.

”O solicitare de extindere a articolului 50 necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre. Consiliul European în format articolul 50 este cel care trebuie să decidă, acordând prioritate necesității de a asigura funcționarea instituțiilor UE și luând în considerare motivele și durata unei posibile prelungiri”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

.@EU_Commission reaction to tonight’s vote – keen to remind that the ball is firmly in the EU’s court: “Article 50 requires the unanimous agreement of all 27 Member States. It will be for the European Council (Article 50) to consider such a request” – all 👀 on next week’s summit pic.twitter.com/UqRnegNuV1

— Sophia McBride (@sophiacmcbride) March 14, 2019