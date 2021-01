Premierul scoțian, Nicola Sturgeon, speră ca Scoția ”să se alăture” curând Uniunii Europene ca națiune independentă

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a transmis joi un mesaj de felicitări și aprecieri Germaniei pentru exercitarea cu succes a președinției rotative la Consiliul Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2020, într-o perioadă în care au fost convenite acorduri istorice precum bugetul UE și planul de redresare economică.

“La finalul celui de-al doilea semestru al lui 2020, aș dori să exprim întreaga apreciere din partea României pentru munca și dedicarea excelente ale președinției Germaniei la Consiliul UE. Îi felicităm pe colegii noștri germani pentru rezultatele obținute. Rămânem împreună pentru redresarea și unitatea europeană“, a scris Aurescu, pe Twitter.

At t/end of this 2nd semester of 2020, I would like to express RO’s🇷🇴 full appreciation for t/excellent work & dedication of DE Presidency of EU Council @EU2020DE. We commend t/achievements of our 🇩🇪 colleagues. We stand together for 🇪🇺 recovery & unity. @GermanyDiplo @HeikoMaas

