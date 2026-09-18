Premierul slovac pune sub semnul întrebării clauza de apărare reciprocă a NATO: „Nu vreau ca Slovacia să facă parte din vreun conflict militar din cauza Articolului 5”

NATOU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2025

Premierul slovac Robert Fico a declarat că nu dorește ca țara sa să fie atrasă într-un război din cauza Articolului 5 al NATO privind apărarea reciprocă, ridicând noi semne de întrebare cu privire la angajamentul liderului populist față de Alianță, relatează Politico Europe

„Nu vreau ca Slovacia să facă parte din vreun conflict militar din cauza Articolului 5”, a declarat Fico joi, în orașul slovac Prešov. „Suntem parte a NATO, apreciem acest lucru și suntem angajați să cooperăm și să ne îndeplinim obligațiile. Dar, în calitate de prim-ministru, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a mă asigura că Slovacia nu va fi atrasă niciodată într-un conflict militar.”

„Situația nu a fost niciodată atât de gravă și de tensionată ca acum, în ceea ce privește posibilitatea unui conflict militar paneuropean”, a adăugat el.

În conformitate cu articolul 5 din Tratatul NATO, un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor celor 32 de state membre. Dacă acel aliat solicită sau își dă acordul pentru o reacție colectivă, celelalte state membre trebuie să îi vină în apărare, declanșând un proces politic care poate duce la o acțiune militară. Articolul 5 a fost activat o singură dată, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA.

Declarațiile evidențiază îngrijorarea tot mai mare din Europa, pe măsură ce tensiunile cu Rusia se intensifică, în contextul unei campanii tot mai ample de tentative de sabotaj, încălcări ale spațiului aerian și atacuri cibernetice pe întreg continentul.

Fico, considerat unul dintre liderii europeni cei mai apropiați de Kremlin, a susținut de asemenea în mod repetat că abordarea țărilor occidentale față de Rusia și sprijinul continuu acordat Ucrainei prezintă riscul izbucnirii unui război cu Moscova.

„Uneori există tendința de a ne masca incapacitatea de a rezolva probleme precum migrația ilegală, competitivitatea și prețurile ridicate la energie recurgând la acest discurs belicos: «Haideți să luptăm». Pentru Dumnezeu, cu cine vrem să luptăm? Cu cine?”, le-a spus Fico studenților de la un spital universitar, în cadrul unei ceremonii care a marcat începutul anului universitar.

„Vă puteți imagina, doamnelor și domnilor, că Articolul 5 al Tratatului NATO ar fi invocat?”, a spus el. „Își poate imagina cineva că ni s-ar spune: Pregătiți 5.000 de soldați, 10.000 de soldați, iar aceștia vor pleca la război undeva? Și nici măcar nu vom ști cu cine, de ce și pentru ce.”

NATO a refuzat să comenteze.

Fico urmează să participe vineri, în vestul Ucrainei, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică (C8 Summit), alături de lideri precum premierul Poloniei, Donald Tusk, și președintele României, Nicușor Dan, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Inițiativa își propune să reunească reprezentanți din țările de-a lungul cărora se desfășoară Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina, alături de alți actori relevanți pentru cooperarea regională.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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