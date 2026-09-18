Premierul slovac pune sub semnul întrebării clauza de apărare reciprocă a NATO: „Nu vreau ca Slovacia să facă parte din vreun conflict militar din cauza Articolului 5”

Premierul slovac Robert Fico a declarat că nu dorește ca țara sa să fie atrasă într-un război din cauza Articolului 5 al NATO privind apărarea reciprocă, ridicând noi semne de întrebare cu privire la angajamentul liderului populist față de Alianță, relatează Politico Europe.

„Nu vreau ca Slovacia să facă parte din vreun conflict militar din cauza Articolului 5”, a declarat Fico joi, în orașul slovac Prešov. „Suntem parte a NATO, apreciem acest lucru și suntem angajați să cooperăm și să ne îndeplinim obligațiile. Dar, în calitate de prim-ministru, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a mă asigura că Slovacia nu va fi atrasă niciodată într-un conflict militar.”

„Situația nu a fost niciodată atât de gravă și de tensionată ca acum, în ceea ce privește posibilitatea unui conflict militar paneuropean”, a adăugat el.

În conformitate cu articolul 5 din Tratatul NATO, un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor celor 32 de state membre. Dacă acel aliat solicită sau își dă acordul pentru o reacție colectivă, celelalte state membre trebuie să îi vină în apărare, declanșând un proces politic care poate duce la o acțiune militară. Articolul 5 a fost activat o singură dată, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA.

Declarațiile evidențiază îngrijorarea tot mai mare din Europa, pe măsură ce tensiunile cu Rusia se intensifică, în contextul unei campanii tot mai ample de tentative de sabotaj, încălcări ale spațiului aerian și atacuri cibernetice pe întreg continentul.

Fico, considerat unul dintre liderii europeni cei mai apropiați de Kremlin, a susținut de asemenea în mod repetat că abordarea țărilor occidentale față de Rusia și sprijinul continuu acordat Ucrainei prezintă riscul izbucnirii unui război cu Moscova.