U.E.
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
Premierul slovac Robert Fico și-a reluat criticile cu privire la abordarea Uniunii Europene față de Rusia, precizând că el dorește să prevină un nou război la scară largă în Europa, anunță DPA, citat de Agerpres.
Războiul din Ucraina „nu este războiul nostru”, a spus Fico într-un interviu difuzat duminică de radio-televiziunea publică SVTR.
Interviul a coincis cu comemorarea anuală a luptelor din 1944 din Trecătoarea Dukla, moment ce a dat startul eliberării Slovaciei de sub ocupația nazistă de către Armata Roșie sovietică.
Bătălia a fost cea mai mare și mai sângeroasă din cele purtate în Al Doilea Război Mondial pe teritoriul actual al Slovaciei, trupele sovietice suferind pierderi grele.
Fico a afirmat că este greșit că tot mai multe memoriale dedicate soldaților sovietici căzuți sunt înlăturate.
El s-a declarat alarmat de „cu câtă ușurință oamenii vorbesc mai mult despre război decât despre pace astăzi”.
În aceeași interviu, Fico a opinat că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia, care îi oferă prima șansă de a deveni prim-ministru, va consolida Grupul de la Vișegrad, potrivit agenției slovace TASR.
Om de afaceri miliardar în domeniul agricol, Babis a mai fost prim-ministru între 2017 și 2021. În 2023, a candidat la președinție, dar a pierdut în fața generalului de armată Petr Pavel.
Babis este o figură cunoscută la Bruxelles, mai ales din cauza unui proces de lungă durată, în care este suspectat că ar fi fraudat UE cu 2 milioane de euro, pentru ca imperiul său agricol, Agrofert, să poată beneficia de subvenții destinate întreprinderilor de dimensiuni medii.
Într-o primă reacție după victoria din alegeri, Babis s-a declarat loial Europei și afirmă că își dorește ca aceasta „să funcționeze bine”.
U.E.
Condițiile președintelui Cehiei pentru numirea viitorului premier: o poziție fermă pro-NATO și pro-UE și protejarea instituțiilor democratice
Președintele ceh Petr Pavel a declarat duminică că o poziție fermă pro-NATO și pro-UE, alături de protejarea instituțiilor democratice, vor fi factori cheie în numirea viitorului prim-ministru și a viitorului cabinet al țării, informează Politico Europe.
Pavel a afirmat că este încă „prematur” să se discute despre cine ar putea primi mandatul de a forma viitorul guvern, după ce populistul de dreapta Andrej Babiš și mișcarea sa ANO au obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare din Cehia.
„Există anumite priorități pe care voi continua să le subliniez. Principala dintre ele este orientarea pro-occidentală a țării noastre, adică rămânerea în UE și NATO”, a declarat Pavel jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă la Castelul din Praga.
Pavel a declarat anterior în podcastul Bruselský diktát că nu va numi miniștri care susțin retragerea Cehiei din NATO sau din UE.
„Alte priorități ale mele includ păstrarea tuturor instituțiilor unui stat democratic, fie că este vorba de rolul mass-mediei publice, al universităților publice, al serviciilor de securitate și al independenței acestora, sau de independența sistemului judiciar și a parchetului. Acestea sunt cu siguranță parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuțiile mele care vor duce la formarea unui nou guvern”, a spus Pavel.
Pavel a avut întâlniri duminică cu mai mulți lideri de partid care au obținut locuri în camera inferioară a parlamentului ceh în alegerile din acest weekend, care au fost dominate de Babiš și partidul său de dreapta ANO. Pavel se va întâlni luni cu restul liderilor de partid.
„Este încă prea devreme pentru a discuta despre mandatul de formare a unui guvern”, a declarat Pavel. „Va avea sens să discutăm acest lucru doar după ce va exista o schiță mai clară a unui guvern care ar putea obține în mod realist sprijinul Camerei Deputaților. Și încă nu am ajuns acolo.” El a adăugat că presupune că sesiunea inaugurală a noului cabinet va avea loc în noiembrie.
În Cehia, președintele deține un rol constituțional cheie, întâlnindu-se cu liderii partidelor după alegeri pentru a explora posibile coaliții.
Câștigătorul alegerilor are de obicei prima șansă, dar președintele decide în cele din urmă cine va fi însărcinat cu formarea unui guvern, alegând liderul care are cele mai mari șanse să obțină majoritatea în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri.
Odată ce se formează un guvern cu o majoritate de cel puțin 101 de locuri, președintele numește prim-ministrul și miniștrii, dar guvernul trebuie să câștige în continuare un vot de încredere.
U.E.
Criză politică în Franța: Sébastien Lecornu demisionează din funcția de premier la mai puțin de o lună după numire
Premierul francez Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia luni dimineață, la mai puțin de o lună de la numirea sa în funcție, adâncind criza politică de la Paris și amenințând să paralizeze capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a guverna, relatează Politico și BBC.
Demisia a venit la doar câteva ore după ce Lecornu anunțase componența noului său cabinet. Decizia a provocat furia partidelor de opoziție și chiar a unor parteneri din coaliția minoritară a lui Macron, care au criticat faptul că majoritatea miniștrilor propuși erau aceiași din fostul guvern sau foști oficiali de rang înalt.
Palatul Élysée a anunțat demisia premierului după o întâlnire de o oră între Lecornu și președintele Macron, luni dimineață.
Fost ministru al apărării și apropiat al președintelui, Lecornu, în vârstă de 39 de ani, era al cincilea prim-ministru al lui Macron de la realegerea acestuia în 2022. El primise sarcina dificilă de a reduce deficitul bugetar și de a liniști piețele financiare, îngrijorate de blocajele politice repetate din a doua economie a zonei euro.
Reacția piețelor nu s-a lăsat așteptată: indicele CAC 40 a scăzut luni dimineață cu 2% față de închiderea de vineri, în urma anunțului privind demisia.
Numit în funcție în urmă cu doar 26 de zile, după prăbușirea guvernului condus de François Bayrou, Lecornu se confrunta deja cu amenințări de moțiuni de cenzură și refuzul opoziției de a valida cabinetul său.
Situația politică din Franța este marcată de instabilitate profundă din iulie 2024, când alegerile parlamentare anticipate s-au soldat cu un Parlament fără majoritate. De atunci, niciun guvern nu a reușit să obțină sprijin suficient pentru a adopta bugetul anual sau proiecte majore de lege.
Mai multe formațiuni politice cer acum alegeri anticipate, iar unele voci merg până la a solicita demisia președintelui Macron — o variantă pe care acesta a respins-o categoric, reafirmând că își va duce mandatul până în 2027.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: Peste 1,1 milioane de persoane vulnerabile din România primesc ajutor din fonduri europene pentru cheltuieli cu hrana
Peste 1,1 milioane de români cu venituri reduse beneficiază de vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde, printr-un program finanțat din fonduri europene, a anunțat eurodeputatul Dan Motreanu, într-o postare publicată, luni, pe Facebook.
„România folosește fonduri europene pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. 1.115.773 de persoane cu venituri mici primesc vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a încărcat cardurile pentru beneficiarii acestui program”, a precizat Motreanu.
Inițiativa este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială și are ca scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru persoanele cu venituri mici. Sprijinul se acordă sub formă de tichete sociale pe suport electronic, care pot fi folosite pentru produse alimentare de bază sau mese calde.
De acest ajutor beneficiază:
- pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care primesc indemnizație socială;
- persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei pe lună;
- beneficiarii ajutorului de incluziune.
Eurodeputatul a reamintit că programul a fost inițiat în 2022 de Guvernul condus de Nicolae Ciucă, în urma negocierilor purtate cu oficialii europeni de către fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș.
Ministrul Economiei propune două soluții pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare: Are potențial. Nu o putem lăsa să rămână doar cu povești de glorie din trecut
Bucharest Food Summit. ICI București și-a reafirmat rolul de partener în susținerea digitalizării și inovării în industriile-cheie ale economiei românești
R. Moldova, conectată oficial la Zona unică de plăți în euro (SEPA): Încă un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european
