Premierul Slovaciei a fost împușcat în plină stradă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă ”cu fermitate atacul ticălos la adresa premierului Robert Fico”.

”Astfel de acte de violență nu își au locul în societatea noastră și subminează democrația, bunul nostru comun cel mai prețios. Gândurile mele sunt alături de premierul Fico și de familia sa”, a reacționat oficialul european într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico. Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good. My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

O reacție similară a venit și din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

”Șocată de atacul oribil asupra premierului slovac Robert Fico, care a avut loc în Handlova. În numele Parlamentului European, condamn acest act de violență. Gândurile mele se îndreaptă către familia sa în aceste momente dificile”, a spus, la rândul său, pe aceeași rețea de socializare, Metsola.

Shocked by the horrific attack on Slovak Prime Minister Robert Fico in Handlova. On behalf of @Europarl_EN, I condemn this violent act. My thoughts are with him and his family during this very difficult moment. — Roberta Metsola (@EP_President) May 15, 2024

”Sunt șocat de vestea atacului asupra premierului slovac Fico după o reuniune a cabinetului slovac la Handlova. Nimic nu poate justifica vreodată violența sau astfel de atacuri. Gândurile mele sunt alături de prim-ministru și de familia sa”, a reacționat și președintele Consiliului European, Charles Michel.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova. Nothing can ever justify violence or such attacks. My thoughts are with the Prime Minister and his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

Prim-ministrul Robet Fico a fost rănit după ce a fost împușcat în orașul Handlova, situat în centrul Slovaciei, unde urma să participe la o reuniune a guvernului, confrom Deutsche Welle.

Incidentul a avut loc în orașul Handlova din centrul Slovaciei, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de capitala Bratislava, unde cabinetul lui Fico se reunise.

Acesta a avut loc în fața Casei de Cultură din localitate, unde liderul populist Fico se întâlnise cu susținătorii săi.

Vicepreședintele parlamentului slovac, Lubos Blaha, a confirmat incidentul în timpul unei ședințe a parlamentului, care a fost suspendată până la noi ordine.