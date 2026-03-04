Premierul Spaniei îi răspunde lui Trump: Nu vom reduce criticile privind atacurile asupra Iranului. Nu ne temem de represalii

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump nu vor determina Madridul să sprijine războiul americano-israelian în Iran, informează Politico Europe.

„Nu vom adopta o poziție care contravine valorilor și principiilor noastre doar pentru că ne temem de represalii din partea altora”, a declarat Sánchez într-un discurs televizat adresat națiunii.

Sánchez a afirmat că poziția Madridului cu privire la conflictul din Iran este aceeași cu cea adoptată în cazul invaziei rusești în Ucraina sau al războiului israelian din Gaza.

„Spunem nu încălcării dreptului internațional. Nu acceptăm ideea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte armate. Nu acceptăm repetarea greșelilor din trecut… Spunem <<nu>> războiului”, a adăugat el.

Prim-ministrul spaniol a comparat atacul SUA asupra Iranului cu invazia Irakului din 2003, inițiată de SUA, care, potrivit lui, a dus doar la suferință și la o instabilitate globală crescută.

Sánchez a declarat că nu poate prevedea consecințele exacte ale „căderii teribilului regim al ayatollahilor din Iran”, dar a insistat că este sigur „că aceasta nu va duce la o ordine internațională mai justă și nici la salarii mai mari, servicii publice mai bune sau un mediu mai sănătos”.

„Ceea ce putem vedea pentru moment este o incertitudine economică mai mare, creșteri ale prețului petrolului și, de asemenea, ale gazului. De aceea, noi, în Spania, suntem împotriva acestui dezastru, pentru că înțelegem că guvernele sunt aici pentru a îmbunătăți viața oamenilor, pentru a oferi soluții la probleme, nu pentru a înrăutăți viața oamenilor”, a adăugat el.

Marți, Trump a amenințat că va opri comerțul cu Spania după ce Madridul a interzis Statelor Unite să utilizeze bazele militare comune de pe teritoriul spaniol pentru a ataca Iranul.

„Vom întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz în Biroul Oval.

Citiți și: “Nu avem de-a face cu Churchill”: Trump denunță lipsa sprijinului Marii Britanii și Spaniei în atacul asupra Iranului, amenințând că va pune capăt “relațiilor comerciale” cu Madridul

Președintele american Donald Trump și-a îndreptat criticile și spre Marea Britanie, deplângând faptul că relația SUA cu această țară „nu mai este ce a fost odată”, în contextul în care Londra nu a fost inițial de acord ca bazele britanice să fie folosite de Washington pentru a lansa primul val de lovituri asupra Iranului, revenind ulterior asupra deciziei.

Citiți și: Donald Trump afirmă că relația dintre SUA și Marea Britanie „nu mai este ce a fost odată” și spune că are legături „foarte puternice” cu alte țări din Europa

Se pare că Sánchez nu este singurul lider european care dezaprobă acțiunea președintelui american asupra Iranului.

Și Emmanuel Macron consideră că loviturile SUA sunt în afara „dreptului internațional”, opinie care riscă să îi atragă critici din partea lui Trump.