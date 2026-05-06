Premierul Spaniei îndeamnă Comisia Europeană să activeze „statutul de blocare” împotriva sancțiunilor americane asupra CPI: „UE nu poate rămâne pasivă”

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a îndemnat Comisia Europeană să își activeze „statutul de blocare” împotriva sancțiunilor impuse de SUA asupra Curții Penale Internaționale (CPI), ceea ce ar însemna, în practică, să solicite companiilor europene să nu se conformeze acestor măsuri, relatează The Guardian.

„Spania nu întoarce privirea. Sancționarea celor care apără justiția internațională pune în pericol întregul sistem al drepturilor omului. UE nu poate rămâne pasivă în fața acestei persecuții. De aceea, astăzi, solicităm Comisiei Europene să activeze Statutul de blocare, pentru a proteja independența CPI și a ONU, precum și acțiunile acestora menite să pună capăt genocidului din Gaza”, a scris Sánchez, într-o postare pe X.

îEspaña no mira hacia otro lado.

Sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos. La UE no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución. Por eso, hoy pedimos a la Comisión que active el Estatuto de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 6, 2026

În februarie anul trecut, Donald Trump a semnat un decret prezidențial care autorizează sancțiuni economice severe împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), acuzând acest organism de „acțiuni ilegitime și nefondate” îndreptate împotriva Statelor Unite și a Israelului.

De atunci, activiștii au cerut Uniunii Europene să ia măsuri împotriva sancțiunilor, dar Uniunea nu a dorit să pună în pericol relațiile deja fragile cu administrația americană.

Acum, președintele spaniol Sánchez, un critic deschis al lui Trump care a fost deja ținta criticilor acestuia în repetate rânduri, este primul care solicită oficial Uniunii Europene să ia măsuri.

„Statutul de blocare” al UE, stabilit în 1996, este un regulament care urmărește să protejeze companiile și cetățenii europeni de sancțiuni extrateritoriale din partea altor țări, asigurându-se că aceștia pot să își desfășoare activitatea fără a fi afectați de legile pe care UE le consideră contrare dreptului internațional.

Inițiativa lui Sánchez survine însă într-un moment deja tensionat pentru relațiile dintre UE și SUA, în contextul în care Uniunea încearcă să se apere de cea mai recentă amenințare cu impunerea de noi tarife americane asupra autovehiculelor și a altor sectoare industriale, precum și de amenințarea iminentă a retragerii unei părți din trupele americane de pe continent.