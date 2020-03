Premierul Spaniei Pedro Sanchez a anunțat un pachet de măsuri în valoare totală de 200 de miliarde de euro pentru a limita impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat marţi că speră că un vaccin împotriva noului coronavirus va fi disponibil ”înainte de toamnă”, după ce şefa executivului european s-a întâlnit luni cu responsabilii laboratorului CureVac din Tuebingen, Germania.

”Ei lucrează la o tehnologie promiţătoare pentru dezvoltarea unui vaccin contra coronavirusului”, a declarat Ursula von der Leyen, medic de profesie, într-un mesaj video pe Twitter, cu puţin timp înaintea începerii videoconferinţei cu liderii Celor 27.

