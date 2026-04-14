Premierul spaniol, întrevedere cu președintele chinez. Xi Jinping se angajează să consolideze relațiile cu UE, iar Sánchez mizează pe „încredere, dialog și stabilitate”

Președintele chinez Xi Jinping s-a angajat marți să consolideze relațiile cu Uniunea Europeană, în urma unei întâlniri cu prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, la Beijing, relatează Politico.

„Să stabilim o legătură mai puternică între China și Uniunea Europeană. Dacă aceste puteri se înțeleg reciproc și cooperează, acest lucru va aduce beneficii societăților lor și va contribui, de asemenea, la stabilitatea, pacea și prosperitatea lumii în acest climat internațional delicat”, a declarat Xi.

Xi l-a descris totodată pe Sánchez drept un interlocutor-cheie între Beijing și Bruxelles și a subliniat că, într-un context global complicat, Spania și China au reușit să construiască relații apropiate, care „contribuie la stabilitatea” relației mai ample a țării sale cu Uniunea Europeană.

Într-o aparentă aluzie la adresa președintelui american Donald Trump, cu care Sánchez a intrat în conflict din cauza refuzului său de a susține politica externă a Washingtonului și războiul în curs din Orientul Mijlociu, președintele chinez a lăudat Spania pentru că este o țară care acționează „cu integritate morală”.

El a adăugat că atât Madridul, cât și Beijingul sunt „de partea corectă a istoriei” și s-a angajat să colaboreze cu prim-ministrul spaniol pentru a „respinge revenirea lumii la legea junglei” și pentru a „apăra împreună un multilateralism autentic”.

„Astăzi, împreună cu președintele Xi Jinping, am confirmat că legăturile dintre Spania și China ies consolidate în urma acestei vizite oficiale. Într-o lume din ce în ce mai nesigură, Spania mizează pe o relație UE-China bazată pe încredere, dialog și stabilitate. Trebuie să continuăm să avansăm către o ordine multipolară clădită pe respect și pragmatism”, a scris Sánchez, pe X.

Hoy, con el presidente Xi Jinping he constatado que el vínculo entre España y China sale reforzado tras este viaje oficial. En un mundo cada vez más incierto, España apuesta por una relación UE-China basada en la confianza, el diálogo y la estabilidad. Debemos seguir avanzando…

Întâlnirea dintre Xi și Sánchez a avut loc înaintea unui banchet oficial organizat în onoarea liderului spaniol, care se află la a patra sa vizită la Beijing în ultimii patru ani. Premierul pledează de mult timp pentru consolidarea relațiilor cu China și și-a intensificat apelurile în acest sens după realegerea lui Trump, insistând că UE trebuie să caute alți parteneri globali, în contextul în care relațiile transatlantice par să se deterioreze.

Aceste demersuri nu au trecut neobservate la Washington. După vizita lui Pedro Sánchez la Beijing anul trecut, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că încercările Spaniei de a consolida relațiile comerciale cu China sunt comparabile cu „a-ți tăia singur gâtul”.

Premierul spaniol nu pare să fi fost influențat de avertismentele administrației Donald Trump. Marți, el a susținut din nou o „relație UE–China bazată pe încredere, dialog și stabilitate” și obiectivul final al unei „ordini multipolare construite pe respect și pragmatism”.

Guvernul spaniol a decis să închidă spațiul aerian pentru aeronavele militare americane implicate în operațiunile împotriva Iranului, extinzând astfel refuzul anterior de a permite utilizarea bazelor militare comune. Măsura obligă avioanele SUA să ocolească Spania în deplasările către Orientul Mijlociu, cu excepția situațiilor de urgență, Madridul interzicând totodată utilizarea bazelor aeriene Rota și Morón. Decizia a atras critici atât din partea președintelui american, Donald Trump, cât și a secretarului de stat Marco Rubio.

