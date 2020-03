Premierul spaniol Pedro Sanchez cere UE să lanseze un ”Plan Marshall” pentru salvarea economiei europene: Trebuie să articulăm un mare plan de reconstrucție

Mai mulți lideri, oficiali, dar și personalități din întreaga lume au dat startul provocării #SafeHands challenge, un mijloc prin care încearcă să răspândească un sentiment de conștientizare al importanței spălării mâinilor ca măsură de prevenție și precauție în fața riscului de contaminare cu noul coronavirus.

Într-o postare pe contul său de Twitter, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen este filmată în timp ce își spală mânile și fredonează imnul Uniunii Europene ”Odă Bucuriei” de Beethoven.

Thank you for nominating me, @DrTedros! #SafeHands challenge accepted!

Follow the @WHO guidelines, wash your hands 🧼 💦and protect yourself & others from the #coronavirus!

I now challenge:

👉@melindagates

👉Christine @Lagarde

👉@YoYo_Ma

👉@jensspahn

Stay safe & healthy! pic.twitter.com/7dNQWwzMul

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 22, 2020