Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei

Premierul suedez Ulf Kristersson l-a criticat dur pe liderul ungar Viktor Orban pentru răspândirea unor „minciuni scandaloase”, după ce acesta a afirmat că Suedia se află în pragul colapsului din cauza criminalității organizate generalizate, relatează Politico Europe.

„Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu este surprinzător venind din partea unui om care distruge statul de drept în propria țară. Orban este disperat în perspectiva alegerilor din Ungaria”, a scris Kristersson într-o postare pe X.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

Disputa dintre cei doi lideri pe rețelele de socializare a început atunci când Orban a publicat un videoclip în care ataca sistemul de justiție suedez.

„Guvernul suedez ne ține lecții despre statul de drept. Între timp, potrivit unui articol din Die Welt, rețelele criminale exploatează copii suedezi ca asasini, știind că sistemul nu îi va condamna. O țară cândva cunoscută pentru ordine și siguranță se prăbușește acum: peste 280 de minore arestate pentru crimă, familii care trăiesc în frică. Este sfâșietor. Poporul suedez merită ceva mai bun”, a scris Orban, pe X.

Potrivit articolului din Die Welt, 280 de fete din Suedia, cu vârste între 15 și 17 ani, au fost investigate anul trecut pentru infracțiuni grave, precum crimă. Consiliul suedez pentru prevenirea criminalității prezintă însă alte cifre, afirmând că 68 de fete din aceeași grupă de vârstă au fost suspectate de omor și agresiune.

Suedia se confruntă cu o val de criminalitate în care adolescenți sunt angajați de bande prin intermediul rețelelor sociale, în special Telegram, pentru a comite o serie de infracțiuni, de la spionaj la vandalism și de la atentate cu bombă la crimă.

Guvernul suedez a declarat săptămâna trecută că dorește să reducă vârsta răspunderii penale pentru infracțiuni precum crima de la 15 la 13 ani.

Atât Suedia, cât și Ungaria vor organiza alegeri anul viitor — Suedia în septembrie, iar Ungaria în aprilie.

În Ungaria, partidul de centru-dreapta Respect și Libertate (Tisza), condus de rivalul lui Orbán, Péter Magyar, are în prezent un avans de 7 puncte procentuale față de partidul de guvernământ de dreapta Fidesz, potrivit Politico, punând serios sub semnul întrebării domnia de un deceniu și jumătate a lui Orban.