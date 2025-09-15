U.E.
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
Premierul suedez Ulf Kristersson l-a criticat dur pe liderul ungar Viktor Orban pentru răspândirea unor „minciuni scandaloase”, după ce acesta a afirmat că Suedia se află în pragul colapsului din cauza criminalității organizate generalizate, relatează Politico Europe.
„Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu este surprinzător venind din partea unui om care distruge statul de drept în propria țară. Orban este disperat în perspectiva alegerilor din Ungaria”, a scris Kristersson într-o postare pe X.
These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi
— Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025
Disputa dintre cei doi lideri pe rețelele de socializare a început atunci când Orban a publicat un videoclip în care ataca sistemul de justiție suedez.
„Guvernul suedez ne ține lecții despre statul de drept. Între timp, potrivit unui articol din Die Welt, rețelele criminale exploatează copii suedezi ca asasini, știind că sistemul nu îi va condamna. O țară cândva cunoscută pentru ordine și siguranță se prăbușește acum: peste 280 de minore arestate pentru crimă, familii care trăiesc în frică. Este sfâșietor. Poporul suedez merită ceva mai bun”, a scris Orban, pe X.
Potrivit articolului din Die Welt, 280 de fete din Suedia, cu vârste între 15 și 17 ani, au fost investigate anul trecut pentru infracțiuni grave, precum crimă. Consiliul suedez pentru prevenirea criminalității prezintă însă alte cifre, afirmând că 68 de fete din aceeași grupă de vârstă au fost suspectate de omor și agresiune.
Suedia se confruntă cu o val de criminalitate în care adolescenți sunt angajați de bande prin intermediul rețelelor sociale, în special Telegram, pentru a comite o serie de infracțiuni, de la spionaj la vandalism și de la atentate cu bombă la crimă.
Guvernul suedez a declarat săptămâna trecută că dorește să reducă vârsta răspunderii penale pentru infracțiuni precum crima de la 15 la 13 ani.
Atât Suedia, cât și Ungaria vor organiza alegeri anul viitor — Suedia în septembrie, iar Ungaria în aprilie.
În Ungaria, partidul de centru-dreapta Respect și Libertate (Tisza), condus de rivalul lui Orbán, Péter Magyar, are în prezent un avans de 7 puncte procentuale față de partidul de guvernământ de dreapta Fidesz, potrivit Politico, punând serios sub semnul întrebării domnia de un deceniu și jumătate a lui Orban.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat poziția Parlamentului European privind Directiva asupra pachetelor de servicii de călătorie, menită să asigure călătorilor o protecție mai bună în cazul perturbării călătoriei sau al falimentului operatorului de turism.
„Parlamentul European susține măsuri suplimentare pentru protecția călătorilor. Am votat poziția Parlamentului European referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună în caz de perturbare a călătoriei sau de faliment al operatorului de turism”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Potrivit deputatului european, consumatorii au dreptul să refuze voucherele și să opteze pentru rambursare în termen de 14 zile, iar dacă un călător acceptă un voucher, dar nu îl utilizează, valoarea nefolosită trebuie rambursată la expirarea acestuia.
„Voucherele ar trebui să fie acoperite de garanțiile împotriva insolvenței operatorului de turism, iar valoarea lor să corespundă cel puțin sumei rambursării la care are dreptul călătorul”, a adăugat acesta.
Mai mult, europarlamentarul a declarat că deținătorii de vouchere ar trebui să aibă prioritate la alegerea serviciilor de călătorie și să le poată folosi pentru orice serviciu oferit de organizator, fie integral, fie parțial.
„Am clarificat condițiile de anulare a unei călătorii. Dacă apar circumstanțe inevitabile sau extraordinare la destinația de călătorie ori la punctul de plecare înainte de călătorie, sau dacă acestea afectează deplasarea, călătorii ar trebui să poată anula călătoria fără penalități și cu rambursarea integrală a sumei plătite”, a subliniat Dan Motreanu.
În final, eurodeputatul a transmis că orice avertisment oficial de călătorie emis cu până la 28 de zile înainte de plecarea programată ar trebui să devină un element important de luat în considerare.
U.E.
UE își reiterează angajamentul de a proteja democrația în fața „provocărilor fără precedent” precum dezinformarea și manipularea: Este o chestiune de securitate și valori
Protejarea democrației în cadrul UE și la nivel mondial este o chestiune de securitate și de valori, interesele noastre strategice, au subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul european responsabil pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorului, Michael McGrath, în cadrul unei declarații comune difuzate cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației.
Aceștia au reafirmat „importanța vitală a respectării principiilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept, recunoscând că acestea sunt mai importante ca niciodată și stau la baza structurii societăților noastre”.
Ei au atras atenția că „democrația se confruntă cu provocări fără precedent la nivel mondial”.
„Asistăm la o creștere a manipulării și interferenței informaționale externe, precum și a dezinformării. Acest lucru subminează accesul la informații fiabile, ceea ce duce la erodarea încrederii publicului în instituțiile și procesele democratice. Polarizarea crescândă pune în pericol dezbaterea democratică, participarea cetățenilor și drepturile câștigate cu greu. De asemenea, pune în pericol protecția grupurilor marginalizate. Narațiunile autocratice încearcă să submineze încrederea în integritatea proceselor electorale. Conflictele violente destabilizează țările și regiunile și agravează insecuritatea. În plus, reducerea bugetului destinat sprijinirii democrației la nivel global creează un vid pe care regimurile autoritare sunt dornice să îl exploateze”, semnalează cei trei membri ai Comisiei Europene.
Kallas, Virkkunen și McGrath reamintesc că „democrația reprezintă fundamentul păcii, libertății și prosperității și constituie piatra de temelie a Uniunii Europene”.
„Ea rămâne cea mai legitimă și eficientă modalitate de a face față provocărilor cu care se confruntă societățile noastre, precum și complexității lumii actuale. Atunci când cetățenii informați sunt liberi să se implice în mod semnificativ în modelarea politicii, toată lumea are de câștigat. Numai democrația poate garanta că drepturile fundamentale sunt păstrate și respectate”, au mai subliniat aceștia.
Ei au reiterat că UE rămâne angajată în „apărarea și promovarea valorilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept, astfel cum sunt consacrate în tratatele noastre fondatoare și în dreptul internațional”.
„Vom sprijini mass-media liberă și pluralistă, procesele electorale libere și corecte și vom proteja libertatea de exprimare, asigurând difuzarea de informații fiabile, exacte și imparțiale. Cu ocazia acestei Zile internaționale a democrației, invităm guvernele, organizațiile și persoanele fizice să ni se alăture în apărarea democrației și a drepturilor fundamentale. Împreună, putem face față provocărilor cu care ne confruntăm și putem apăra societăți sigure, stabile și incluzive, în care valorile democratice prosperă și cetățenii pot participa în mod liber”, au conchis Kallas, Virkkunen și McGrath.
SUA
UE îi reamintește lui Trump că se află deja în plin proces de renunțare treptată la combustibilii fosili din Rusia: Este ceva ce facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului din Ucraina
Uniunea Europeană i-a răspuns președintelui american Donald Trump, amintindu-i că a început deja să renunțe treptat la combustibilii fosili din Rusia, informează The Guardian.
În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
„Renunțarea treptată la combustibilii fosili ruși este ceva ce facem și facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului, cu o foaie de parcurs foarte clară, având acum chiar și o propunere legislativă clară pentru a renunța treptat la gazul care încă mai intră în UE … Este un demers în care UE s-a implicat foarte activ și avem o foaie de parcurs foarte clară, precum și modalități de punere în aplicare”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho.
Președintele american Donald Trump a arătat sâmbătă că este pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor face același lucru și când toate statele din Alianță vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.
Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Lucrul acesta a fost reiterat de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.
Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.
De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.
Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.
De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.
Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”
Grindeanu a evocat “impozitarea progresivă” în discuțiile cu secretarul general OCDE: Obiectivul aderării la OCDE trebuie însoțit de reforme pentru cetățeni și mediul de afaceri
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
UE își reiterează angajamentul de a proteja democrația în fața „provocărilor fără precedent” precum dezinformarea și manipularea: Este o chestiune de securitate și valori
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova
7 din 10 români consideră benefică utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în școli, dar semnalează și un set de bariere semnificative care îngreunează procesul (studiu Ipsos pentru Edge Institute)
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
UE îi reamintește lui Trump că se află deja în plin proces de renunțare treptată la combustibilii fosili din Rusia: Este ceva ce facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului din Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO5 days ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO5 days ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO5 days ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Axa globală anti-sistem a Chinei – Rusia, Coreea de Nord, Iran și, mai nou, India