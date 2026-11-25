Premierul ungar Peter Magyar a salutat marți deschiderea unui „nou capitol” în relațiile dintre Kiev și Budapesta, în urma întâlnirii din Ucraina cu președintele Volodimir Zelenski, care a vizat repararea legăturilor deteriorate în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, considerat apropiat de Kremlin, transmite AFP, potrivit Agerpres.

În prima sa vizită oficială în Ucraina de la preluarea puterii, în luna mai, premierul Magyar s-a întâlnit cu președintele Zelenski în regiunea Transcarpatia, din vestul țării, unde trăiește o importantă comunitate maghiară. Regiunea a făcut parte din fostul Regat al Ungariei până la sfârșitul Primului Război Mondial.

„Consider această zi un moment istoric și o oportunitate extraordinară ce ne permite să deschidem un nou capitol în istoria și relațiile dintre cele două țări ale noastre”, a declarat Peter Magyar.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că se „bucură” de dezvoltarea unor „relații de bună vecinătate importante cu Ungaria”.

„O întâlnire foarte consistentă cu prim-ministrul ungar Péter Magyar. Există numeroase domenii în care țările noastre pot colabora și se pot sprijini reciproc. Am reușit să discutăm astăzi despre toate acestea: energie, comerț bilateral și sprijin umanitar”, a scris Zelenski, pe X.

Дуже предметна зустріч із Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Є багато сфер, у яких наші країни можуть працювати разом і посилювати одна одну. Енергетика, двостороння торгівля, гуманітарна підтримка – все сьогодні встигли обговорити. Зокрема, постачання газу й дизеля в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями. Спільні інфраструктурні проєкти – реконструкцію наявних пунктів пропуску та створення нових, прямі потяги між Україною та Угорщиною за новими маршрутами. Окремо говорили про гуманітарне розмінування і розширення участі Угорщини у відповідній коаліції. Щодо всіх питань є конкретні домовленості. Доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати. Дякую Прем’єр-міністру за візит до України, підтримку та засудження російської агресії. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2026



Peter Magyar, un conservator pro-european, a condamnat din nou în mod explicit invazia Rusiei în Ucraina, lansată în 2022.

„Poporul ungar condamnă ferm această teribilă agresiune rusă, acest război ce durează de aproape cinci ani împotriva civililor și soldaților și pe care Rusia îl poartă împotriva unei țări europene suverane și libere”, a spus el.

Vizita, anunțată marți, reprezintă prima vizită oficială a unui prim-ministru ungar în regiune din 2015.

Înaintea acestei vizite, el a declarat că va „solicita ca, în cursul acestui an, sau cel târziu la începutul anului viitor”, Ucraina să adopte „reglementări care să garanteze că frații și surorile noștri maghiari să își poată folosi limba maternă”, de exemplu la spital, în căminele de bătrâni sau la evenimente sportive.

Prima întrevedere oficială dintre cei doi după victoria lui Peter Magyar la alegerile parlamentare din aprilie a avut loc la mijlocul lunii octombrie, la Bruxelles. Această primă întâlnire a avut loc după promulgarea unei legi de către președintele Zelenski, foarte așteptată de Budapesta, ce întărește drepturile lingvistice ale minorităților naționale din Ucraina în educație.

La finalul întâlnirii, Peter Magyar a spus că vede promulgarea acestei legi ca un „prim pas către restabilirea încrederii reciproce”.

Ungaria făcea din această lege o condiție pentru a nu se mai opune blocării începerii negocierilor de aderare la UE pentru Kiev.

În iunie, Ungaria a ridicat veto-ul asupra începerii negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, după ce cele două țări au ajuns la un acord privind drepturile minorității etnice maghiare. Apoi, Budapesta a blocat orice progres în discuții, acuzând Kievul că nu respectă acordul.

În septembrie, Ungaria a anunțat că va continua să primească ucraineni care fug de mobilizarea militară, în pofida unei decizii europene.

Refuzul recent din partea Budapestei a unei propuneri ucrainene de a participa la un nou format de cooperare regională ce ar fi reunit opt țări din Carpați, a stârnit, de asemenea, îndoieli cu privire la încălzirea relațiilor bilaterale observată de la plecarea de la putere a lui Viktor Orban.

Acest nou format, creat la inițiativa Kievului pentru a-și consolida legăturile economice cu vecinii săi, ar fi trebuit să reunească Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria.

Ministerul de Externe al Ungariei a declarat că „nu face parte din inițiativă”, în timp ce „urmărește îndeaproape implementarea și evoluția ei”.

Relațiile dintre cele două țări s-au tensionat în special după ce, în 2017, Kievul, vizând în primul rând limba rusă, a impus ucraineana ca limbă principală de predare în învățământul secundar.

Sub impulsul premierului Viktor Orban, Ungaria – deși membru UE și NATO – a păstrat legături strânse cu Rusia după invadarea Ucrainei.