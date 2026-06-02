Premierul ungar Peter Magyar reia ideea extinderii Grupului de la Vișegrad către alte state din regiune, inclusiv România: Haideți să construim împreună o Europă Centrală puternică

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat marți că intenționează să propună extinderea Grupului de la Vișegrad (V4), format în prezent din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, prin includerea unor noi state din Europa Centrală, printre care Germania, Austria și România, relatează MTI, preluat de Agerpres.

Declarația a fost făcută la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, înaintea summitului V4 programat pentru 23 iunie.

Potrivit premierului ungar, propunerea va fi prezentată liderilor din celelalte trei state membre ale grupului și ar putea deschide calea către o cooperare regională extinsă.

Peter Magyar a afirmat că, pe lângă Austria și Germania, viitorul format ar putea include și Croația, Slovenia și România.

„Haideți să construim împreună o Europă Centrală puternică”, a declarat șeful executivului de la Budapesta.

Conform explicațiilor oferite de premierul ungar, o eventuală extindere ar avea ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii precum infrastructura, economia și cultura.

Grupul de la Vișegrad a fost creat în 1991 de Polonia, Cehoslovacia și Ungaria, cu scopul de a coordona eforturile de integrare euro-atlantică ale statelor din Europa Centrală. După separarea Cehoslovaciei, formatul a continuat să funcționeze cu participarea Cehiei și Slovaciei, devenind cunoscut drept V4.

Ideea extinderii cooperării regionale nu este însă nouă. În timpul primei sale vizite externe în calitate de premier, efectuată la Varșovia în luna mai, Peter Magyar a pledat pentru consolidarea rolului Europei Centrale în cadrul Uniunii Europene și a evocat posibilitatea extinderii cooperării V4 către alte state și regiuni, inclusiv către țările nordice, Austria, Croația, Slovenia, România și către statele din Balcanii de Vest care nu au aderat încă la UE.

Cu acel prilej, liderul de la Budapesta a susținut că o Europă mai puternică are nevoie de o Europă Centrală puternică și competitivă și a pledat pentru revitalizarea influenței Grupului de la Vișegrad la nivel european.

În ultimii ani, cooperarea în cadrul grupului a fost afectată de divergențele privind războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia, în special între Ungaria și celelalte state membre. În acest context, propunerea avansată de Peter Magyar ar putea relansa dezbaterea privind viitorul și rolul formatului regional.