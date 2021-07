Premierul ungar Viktor Orban, inclus de Reporteri fără Frontiere pe lista liderilor care s-au transformat în ”prădători ai presei”

De Ziua Națională a SUA, președintele Joe Biden i-a îndemnat pe americani să se vaccineze, fiind cel mai „patriotic” lucru pe care îl pot face.

„Dacă nu v-ați vaccinat, vă rugăm să o faceți acum. Este cel mai patriotic lucru pe care îl puteți face”, a scris președintele Biden pe contul său de Twitter.

Cu toate acestea, preşedintele SUA a dat asigurări că virusul „nu ne mai controlează vieţile”, în timp ce circulaţia rapidă a variantei Delta şi rata scăzută de vaccinare în unele regiuni îi îngrijorează pe experţi”, relatează Agerpres.

If you haven’t gotten vaccinated, please do it now. It’s the most patriotic thing you can do.

