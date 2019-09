Premierul ungar, Viktor Orban, pregătit să ajute Italia în gestionarea problemei migranților ilegali

Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a avut o întâlnire ”bună, constructivă”, cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, a anunțat compania de social media, potrivit DPA și AFP, citate de Agerpres.

La rândul său, Donald Trump a transmis pe Twitter că a avut o ”întâlnire bună cu Mark Zuckerberg de la @Facebook joi în Biroul Oval”, fără a da alte detalii.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019