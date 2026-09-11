Premierul Ungariei cere Ucrainei măsuri concrete pentru garantarea drepturilor comunității maghiare din Transcarpatia înainte de a accepta avansarea procesului de aderare la UE

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Peter Magyar/ Facebook

Premierul maghiar Peter Magyar a reiterat că Ucraina trebuie să adopte măsuri concrete pentru a garanta drepturile comunității maghiare din Transcarpatia înainte de a deschide noi clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, anunță MTI, citat de Agerpres.

Prim-ministrului Ungariei a făcut aceste declarații la Bratislava, care a găzduit o reuniune a Grupului de la Vișegrad.

Magyar a amintit de acordul politic la care au ajuns cele două guverne de la Budapesta și Kiev cu privire la drepturile în materie de educație, cultură, limbă și administrație ale maghiarilor din Transcarpatia.

Acesta a deplâns faptul că măsurile convenite atunci nu au fost încă puse în aplicare de partea ucraineană.

Premierul maghiar a dat exemplul Serbiei, țară al cărei proces de aderare a început acum 12 ani, dar care nu a înregistrat un avans considerabil pe acest drum. El a mai amintit de asemenea, că în Serbia trăiesc aproape 300.000 de maghiari, iar mulți dintre ei fac naveta în Ungaria la muncă sau studii, stând adesea ore întregi la coadă la granița Schengen.

„Din acest motiv (…) și din onestitate, nu este corect faptul că toată lumea cere acum să deschidem clustere pentru Ucraina, deși nu există niciun progres în negocierile privind primul și al șaselea cluster”, a arătat el.

Magyar a mai spus că ar fi nedrept dacă Ucraina ar avansa mai rapid în aderarea la UE decât state candidate care îndeplinesc de mulți ani criteriile.

„Acesta este un proces de foarte lungă durată și nu este nicidecum sigur că va avea succes în cele din urmă”, a mai declarat șeful guvernului ungar.

În luna iunie, Ungaria a renunțat la veto-ul pe care l-a menținut timp de doi ani față de procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, permițând astfel deschiderea oficială a primului cluster de negociere.

Doar că marți, diplomații maghiari au refuzat să susțină deschiderea unor noi clustere în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina.

Clusterul 2 cuprinde norme referitoare la piața internă a UE, în timp ce clusterul 3 se referă la reglementările în materie de concurență.

Ungaria nu și-a exercitat același drept de veto în cazul Republicii Moldova, a cărei aderare este gestionată în comun cu Ucraina, deschizând astfel calea pentru deschiderea clusterului 3.

Cu toate acestea, celelalte state membre nu doresc să-și modifice decizia anterioară, conform căreia procesele de aderare la UE ale Ucrainei și Republicii Moldova ar trebui să avanseze în paralel.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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