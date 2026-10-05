Premierul Vasile Tofan, alături de comisarul european pentru energie: R. Moldova continuă să construiască un sistem energetic mai eficient

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află luni la Bruxelles pentru cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova, prilej cu care a avut o întrevedere cu comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

„Am avut o întâlnire foarte bună la Bruxelles cu comisarul Dan Jørgensen, axată pe consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și pe asigurarea unor prețuri mai accesibile la energie pentru cetățenii noștri”, a transmis prim-ministrul.

Cei doi oficiali au discutat despre măsurile necesare pentru a răspunde prețurilor ridicate la energie, inclusiv despre un program de compensații pentru a ajuta familiile vulnerabile să facă față creșterii costurilor la gaze.

Had a very good meeting in Brussels with Commissioner @DanJoergensen on strengthening Moldova’s energy security and making energy more affordable for our citizens. We discussed measures to address high energy prices, including a compensation programme we are preparing to help vulnerable families cope with rising gas costs. We also raised the need to secure reliable water supplies following the severe drought. Moldova continues to advance reforms and build a more resilient energy system as we work towards completing technical accession negotiations by 2028. 🇲🇩🇪🇺 — Vasile Tofan (@Vasile_Tofan) October 5, 2026

De asemenea, a fost abordată și necesitatea asigurării unor surse fiabile de apă, în urma secetei severe.

„Republica Moldova continuă să avanseze în implementarea reformelor și să construiască un sistem energetic mai rezilient, în timp ce lucrăm pentru finalizarea negocierilor tehnice de aderare până în 2028”, a mai transmis Vasile Tofan.