Premierul Vasile Tofan, alături de comisarul european pentru energie: R. Moldova continuă să construiască un sistem energetic mai eficient

INTERNAȚIONALREPUBLICA MOLDOVA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află luni la Bruxelles pentru cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova, prilej cu care a avut o întrevedere cu comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

„Am avut o întâlnire foarte bună la Bruxelles cu comisarul Dan Jørgensen, axată pe consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și pe asigurarea unor prețuri mai accesibile la energie pentru cetățenii noștri”, a transmis prim-ministrul.

Cei doi oficiali au discutat despre măsurile necesare pentru a răspunde prețurilor ridicate la energie, inclusiv despre un program de compensații pentru a ajuta familiile vulnerabile să facă față creșterii costurilor la gaze.

De asemenea, a fost abordată și necesitatea asigurării unor surse fiabile de apă, în urma secetei severe.

„Republica Moldova continuă să avanseze în implementarea reformelor și să construiască un sistem energetic mai rezilient, în timp ce lucrăm pentru finalizarea negocierilor tehnice de aderare până în 2028”, a mai transmis Vasile Tofan. 

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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