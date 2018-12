Premierul Viorica Dăncilă: Am atras 876 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte în domeniul sănătății, educației, drumurilor județene și mobilității urbane

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri în cadrul ședinței de Guvern, că Ministerul Dezvoltării Regionale a atras 876 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte în domeniile sănătății, educației, monumentelor istorice, drumurilor județene și mobilității urbane.

”Pentru echipa guvernamentală, creşterea absorbţiei fondurilor europene şi utilizarea fiecărui euro pentru România sunt prioritare. Am afirmat acest lucru în nenumărate ocazii şi rezultatele obţinute arată că acest lucru a devenit, în unele programe, realitate. Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a aplicat toate măsurile necesare prin care nu doar că am evitat riscul pierderii a circa 850 de milioane de euro prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, ci am atras mai mulţi bani. Mai exact, am atras 876 de milioane de euro pentru proiecte în domeniile sănătăţii, educaţiei, monumentelor istorice, drumurilor judeţene şi mobilităţii urbane”, a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres.

Aceasta a completat că Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost revizuit, iar principalele modificări care au condus la evitarea riscului de dezangajare ” sunt pliate” pe ce are România nevoie, și anume achiziționarea de ambulanțe și de echipamente militare pentru unitățile de primiri urgențe, construcția de școli, susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, reabilitarea monumentelor istorice.

”Deci iată că, încă o dată, realitatea confirmă că am avut dreptate. Am văzut multe declaraţii în spaţiul public prin care se susţinea că vom avea dezangajare pe Programul Operaţional Regional, iată că acest lucru nu s-a întâmplat. Vreau să felicit pe cei care au fost implicaţi în atragerea fondurilor europene şi să îi rog să continue pe acest drum, pentru că fondurile europene, aşa cum am spus anterior, reprezintă o prioritate a guvernării noastre. Vreau să felicit autorităţile de management din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe toţi miniştrii care au tratat cu seriozitate acest program şi iată că, la sfârşit de an, suntem în situaţia de a lua bani mai mulţi şi nicidecum de a vorbi despre o dezangajare”, a mai spus prim-ministrul României.