Premierul Viorica Dăncilă dorește extinderea principiului paritar, introdus la nivel de partid, în instituțiile publice pentru promovarea femeilor cu capacități profesionale deosebite în funcții de conducere

Premierul Viorica Dăncilă dorește extinderea principiului paritar, introdus la nivelul Partidului Social Democrat, în instituțiile publice pentru promovarea femeilor cu capacități profesionale deosebite în funcții publice de conducere, potrivit mesajului transmis miercuri, în discursul susţinut în cadrul Conferinţei la nivel înalt ,,Condiţia femeii moderne – între empowerment, leadership şi discriminarea de gen”, organizată în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Rotative a Consiliului UE, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Potrivit premierului României, extinderea valorificării capacităţilor de conducere şi profesionale ale femeilor va aduce o calitate superioară în activitatea instituţiilor publice, mai ales că foarte multe femei sunt implicate în viața civică și politică.

,,Peste 50% din populaţia României este feminină, educatorii sunt în majoritate femei, multe femei sunt implicate în viaţa politică şi civică, suntem, deci, coautoare, cu responsabilităţi depline la multe dintre proiectele legislative prin care ne dorim să schimbăm lumea. Ca prim-ministru al României, afirm în faţa dumneavoastră că am început deja să o facem. În Guvernul pe care-l conduc am promovat mai multe doamne în funcţia de ministru care au rezultate remarcabile şi care pun în aplicare proiecte benefice pentru cetăţeni. La nivelul Partidului Social Democrat din România am făcut, de asemenea, un pas important şi am introdus principiul paritar în structurile de conducere ale partidului. Ne dorim să promovăm acest principiu şi la conducerea instituţiilor publice pentru că extinderea valorificării capacităţilor de conducere şi profesionale ale femeilor va aduce o calitate superioară în activitatea instituţiilor publice”, a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a apreciat că o asemenea măsură este cu atât mai firească să fie sprijinită de guvern cu cât aproape jumătate dintre cele peste 30.000 de firme nou înființate, prin programul Start Up Nation, sunt conduse de femei.

,,Sunt patru elemente cheie care permit femeilor să deruleze şi să dezvolte afaceri de succes: cultura antreprenorială, accesul la servicii financiare de calitate, simplificarea birocraţiei şi sprijinul acordat iniţiativelor femeilor, iar Guvernul este un partener de încredere în acest sens. Şi cred că şi doamnele antreprenor au simţit acest lucru gândindu-mă că, din cele peste 30.000 de firme înscrise în noua sesiune a programului Start Up Nation, aproximativ 44% sunt reprezentate de femei”, a declarat Dăncilă.

Aceasta a adăugat că România este plasată în top 10 printre ţările care acordă atenţie iniţiativelor femeilor antreprenor , potrivit studiilor.

De asemenea, în ceea ce privește relevanța temei egalității de gen la nivel european, premierul a precizat că este ,,un principiu fundamental aflat la temelia Uniunii și a culturii europene, o temă cu aplicabilitate transversală pe care mi-o doresc cât mai extinsă la nivelul politicilor Uniunii și căreia Președinția noastră i-a acordat un interes deosebit”. În context, șefa guvernului a punctat câteva dintre obiectivele și realizările Președinției române pentru a susține egalitatea de gen.

Premierul Dăncilă a vorbit despre îndeplinirea obiectivului de finalizare a negocierilor pe dosarul privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie a părințiilor și îngrijitorilor. Mai mult, ea a amintit că Președinția Consiliului continuă să facă eforturi în direcția creșterii independenței economice a femeilor, prin măsuri menite să contribuie la combaterea diferențelor de salarizare între femei și bărbați, a promovării măsurilor menite să sprijine participarea femeilor la piața muncii și, în mod special, în funcții de decizie.

Nu în ultimul rând, premierul a dorit să mai sublinieze că, ,,în ceea ce privește media salariilor repartizate pe criterii de gen, România se poziționează pe primul loc în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene”, dar, că guvernul vizează ,,în continuare noi politici guvernamentale pentru ca România să amelioreze indicele pentru egalitatea de gen calculat de Institutul European”.