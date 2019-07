Premierul Viorica Dăncilă prezintă bilanțul Președinției României la Consiliul UE, în plenul de la Strasbourg: Am preluat și ne-am asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetățenilor și a unității europene

Am preluat și ne-am asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetățenilor și a unității europene, a declarat premierul Viorica Dăncilă în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, în care a prezentat bilanțul Președinției României la Consiliul UE, încheiată la data de 30 iunie.

,,A fost important să arătăm că instituțiile europene lucrează pentru cetățeni, că oferă rezultate care îmbunătățesc viața acestora și oferă perspective pentru viitor. Am satisfacția de a afirma că România a reușit acest lucru. Am preluat și ne-am asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetățenilor și a unității europene. România a demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări și tendințe care pun sub semnul intrebării determinarea Uniunii de a progresa”, a afirmat premierul României.

De asemenea, premierul a declarat că că România a dovedit că poate contribui la valoarea adăugată a UE, aspect reflectat în bilanțul consistent pe care îl predă: 90 de dosare încheiate și peste 2500 de reuniuni și evenimente organizate, la care se adaugă facilitarea adoptării a 84 de concluzii ale Consiliului pe multiple teme de interes comun.

,,Aceste rezultate conferă o identitate veritabilă primei noastre președinții, la care consider că ne putem raporta cu toții”.

Șefa Guvernului a amintit faptul că cetățeanul european a fost în centrul demersurilor întreprinse de Președinția română pe durata mandatului exercitat:

,,Ne-am dorit ca prin exercitarea acestui mandat să avem rezultate vizibile durabile la care cetățenii să se poată raporta cu ușurință și claritate. De exemplu, mi-ar plăcea să cred că atunci când un cetățean european va beneficia de un acces mai echitabil și mai transparent pe piața europeană a muncii, care să-i permită să echilibreze mai bine viața profesională cu viața privată, va ști că aceste decizii au fost luate pe durata Președinției române. La fel, doresc să cred că cetățenii se vor simți mai în siguranță în interiorul granițelor UE și datorită Președinției României. Am reușit să facem un salt calitativ în această direcție prin măsurile adoptate pentru consolidarea interoperabilității sau a Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă Europene”, a spus premierul.

Viorică Dăncilă a precizat că s-au obținut rezultate concrete pe toți cei patru piloni fundamentali ai programului președinției: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa, actor global și Europa valorilor comune.

Printre cele mai importante măsuri legislative la care s-a referit premierul României se numără: eforturile consistente pentru avansarea negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual, atâta pe palierul politic, cât și sectorial; viziunea pe termen lung privind piața unică și progresele obținute în direcția uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital sau în domeniile pieței interne, energie, provocări sociale sau schimbări climatice . În același timp, Dăncilă a mai făcut referire la provocările erei digitale, precum inteligența artificială, care au fost abordate prin primul set de concluzii ale UE pe aceste teme; la contribuția avută la definitivarea pieței unice digitale prin adoptarea Directivei privind protecția drepturilor de autor; la înființarea Autorității Europene pentru Muncă, la lupta împotriva dezinformării și știrilor false sau la amendarea Directivei Gazului natural care va asigura un cadru unitar și transparent la nivel european privind interconectarea în domeniul gazelor naturale.

Despre toate aceste noi norme, premierul a spus că ,,sunt elemente care vor rămane puncte de reper și care sunt deja preluate de partenerii noștri din Trio”.

La finalul prezentării, premierul Dăncilă a menționat că implicarea sa în asigurarea unei bune desfășurări a Președinției României la Consiliul UE se datorează nu numai funcției pe care o ocupă, ci și atașamentului personal față de proiectul european.

,,România va urmări integrarea deplină în Uniunea Europeană, prin aplicarea principiilor Declarației de la Sibiu și prin aplicarea în continuare a regulilor de funcționare și a principiilor democratice ale UE. Prin exercitarea Președinției Consiliului UE, România a confirmat statutul de membru cu drepturi depline, ceea ce arată legitimitatea aspirației noastre de încetare a aplicării Mecanismului de Cooperare și Verificare. Am convingerea că eforturile Președinției României la Consiliul UE reprezintă o bază consistentă pentru continuarea proiectului european și urez succes președinției finlandeze”, a încheiat prim-ministrul Viorica Dăncilă.