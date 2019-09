Premierul Viorica Dăncilă, replică pentru Dacian Cioloș: Când eram membru al Parlamentului European, am susţinut candidatura sa pentru comisar european pentru că era reprezentantul României

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că ar dori ca propunerile din partea României pentru funcţia de comisar european să fie susţinute de toţi reprezentanţii din Parlamentul European, adăugând în context că, atunci când era europarlamentar, l-a susţinut pe Dacian Cioloş pentru funcția de comisar în anul 2009.

“Eu nu am văzut nimic oficial (privind respingerea propunerilor de comisar – n.r.). Am văzut dorinţa unora de a avea comisarii respinşi, pentru că avantajele politice sunt mai importante decât imaginea României. Am fost europarlamentar şi, indiferent de cine a fost nominalizat comisar european, chiar domnul Cioloş, când a venit comisar pe agricultură – eram membru al Comisiei pentru agricultură din PE – am susţinut candidatura domniei sale pentru că era reprezentantul României. Aş vrea să văd aceeaşi abordare şi aceeaşi responsabilitate din partea tuturor“, a afirmat Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Argeş, relatează Agerpres.

La începutul acestei săptămâni, Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European și fost comisar european din partea României, a susținut că a primit ”semnale clare” cum că există un ”risc major” ca Rovana Plumb, propusă de Guvernul României pentru postul de comisar european, să fie respinsă în audierile din Parlamentul European.

Joi, după reacția premierului Viorica Dăncilă, eurodeputatul Dacian Cioloș a replicat că șefa executivului nu înţelege că funcţia de comisar european nu trebuie să fie rodul unor trocuri politice între politicienii din România.

În același registru, președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi că săptămâna viitoare, pe 10 septembrie, va prezenta lista finală a celor 27 de candidați pentru a deveni comisari europeni în Colegiul mandatului pentru 2019-2024, împreună cu portofoliile alocate, marcând o nouă etapă în procesul politic de instalare a noului executiv european la 1 noiembrie 2019.

Propunerile celor 27 de state membre, alături de Ursula von der Leyen (Germania), sunt: Austria (Johannes Hahn – un nou mandat), Belgia (Didier Reynders), Bulgaria (Mariya Gabriel – un nou mandat), Cehia (Vera Jourova – un nou mandat), Cipru (Stella Kyriakides), Croația (Dubravka Šuica), Danemarca (Margrethe Vestager – un nou mandat), Estonia (Kadri Simson), Franța (Sylvie Goulard), Finlanda (Jutta Urpilainen), Grecia (Margaritis Schinas), Irlanda (Phil Hogan – un nou mandat), Letonia (Valdis Dombrovskis – un nou mandat), Lituania (Virginijus Sinkevičius), Luxemburg (Nicolas Schmit), Malta (Helena Dalli), Olanda (Frans Timmermans – un nou mandat), Polonia (Krzysztof Szczerski – inițial, înlocuit de Janusz Wojciechowski), Portugalia (Elisa Ferreira), România (Dan Nica sau Rovana Plumb, aceasta din urmă fiind favorită), Slovacia (Maros Sefcovic – un nou mandat), Slovenia (Janez Lenarcic), Spania (Josep Borrell), Suedia (Ylva Johansson) și Ungaria (László Trócsányi).