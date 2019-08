Premierul Viorica Dăncilă: ”Sunt încrezătoare în capacitatea diplomației române de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică și la promovarea intereselor naționale”

”Sunt încrezătoare în capacitatea diplomației române de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică și la promovarea intereselor naționale”, a transmis premierul Viorica Dăncilă șefilor de misiuni ale României, în discursul său cu ocazia Reuniunii Anuale a diplomației Române 2019.

Șeful execituvului român consideră că securitatea energetică împreună cu combaterea schimbărilor climate reprezintă ”subiecte-cheie” pentru diplomații români, atât în cooperarea la nivel de parteneriate strategice, cât și la nivel regional: ”Vă susțin să intensificați demersurile diplomatice pentru promovarea politicilor guvernamentale în acest domeniu strategic și vital pentru țara noastră.”

”Am încredere că vă veți implica susținut, programatic, în concretizarea obiectivelor majore de diplomație economică cum ar fi participarea României la axele majore de conectivitate regională și globală, asigurarea securității energetice naționale și participarea la proiectele energetice regionale de interes major”, a mai adăugat aceasta.

Viorica Dăncilă le cere diplomaților români să acorde susținere candidaturii României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, menționând că ”rămâne unul dintre obiectivele de politică externă” pentru țara noastră.

Prim-ministrul român reiterează sprijinul deplin petru diplomații români: ”Doresc să vă asigur de întregul meu sprijin, precum și de cel al echipei guvernamentale. Este în interesul nostru strategic să vă puteți îndeplini misiunea, nu doar cu succes, dar la cel mai înalt nivel al așteptărilor – atât ale dumneavoastră, cât și ale Guvernului. Sunt încrezătoare în capacitatea diplomației române de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică și la promovarea intereselor naționale.”

Reamintim că ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 26-29 august 2019, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR). Tema ediției din acest an este ”Diplomaţia României: repere şi noi perspective”.

Invitații ediției din acest an sunt viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Croația, Andreja Metelko-Zgombić, Wolfgang Ischinger, preşedintele Conferinţei de securitate de la München şi Steven Erlanger, corespondent diplomatic şef pentru Europa, the New York Times, se arată în comunicatulministerului.

Principalele teme abordate în cadrul reuniunii vor fi viitorul UE şi al rolului său global, relaţiile transatlantice, relaţiile cu vecinătatea estică, afacerile europene, relațiile politice şi economice ale României cu statele din spațiul Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, asistența umanitară şi dezvoltarea, pacea şi securitatea la nivel mondial.