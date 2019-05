Premierul Viorica Dăncilă: Voi vota duminică și pentru alegerile europarlamentare și pentru referendum. Sunt un susţinător al statului de drept

Ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, le transmite cetățenilor români să participe la alegerile pentru Parlamentul European deoarece gestul va fi o dovadă puternică a implicării lor în consolidarea unității europene în fața multiplelor confruntări care încearcă fiecare stat membru și UE per ansamblu, relateză Agerpres.

,,În acest moment Europa face faţă multor provocări şi nicio ţară sau grup de ţări nu le poate sfătui pe celelalte, întrucât fiecare ţară trebuie să facă faţă propriilor încercări în acelaşi timp. Acesta este mesajul pe care doresc să vi-l transmit: regula numărul unu a democraţiei este să nu laşi doar pe alţii să hotărască. Vom fi cu adevărat puternici dacă vom fi uniţi. Ziua alegerilor va fi o ocazie bună să lăsăm un mesaj puternic: Merg să votez! Şi simpla participare este o declaraţie. Mai ales aici, în Romania, dacă transmiteţi această declaraţie, veţi fi auziţi tare şi clar şi nu doar în ţară, ci oriunde în Europa”, a spus Cord Meier-Klodt în cuvântul de salut rostit la Goethe-Institut, cu prilejul proiecţiei filmului documentar “Citizen Europe”.

Filmul documentar “Citizen Europe” prezintă experienţele a cinci tineri, participanţi la programul Erasmus al UE, care lucrează, studiază sau muncesc ca voluntari în diferite ţări europene, acestea oferind un portret al Europei în tranziţie şi o înţelegere realistă a numeroaselor faţete ale Europei de astăzi.

Potrivit diplomatului german, generația actuală de tineri are parte de construcția europeană ca de un bun dat, dar nu este clar în ce măsură doresc să o sprijine, să o protejeze.

,,Bătrânul continent Europa nu este, în prezent, în cea mai bună formă. Sau, cel puţin, aşa pare. Am vrut să folosesc ca laitmotiv citatul cunoscutului istoric englez Timothy Garton Ash, pe care îl veţi auzi în film. El spune următoarele despre generaţia tânără: ‘Aceasta este probabil prima generaţie de europeni ‘self-evident’. Ei au Europa, dar oare cât de mult cred în ea?”, a afirmat diplomatul.

Cord Meier-Klodt mai spune că pentru generaţia sa ,,lucrurile stau cumva invers”, deoarece germanii și-au dorit o Europă pe care nu o aveau, în afara căreia se situau, dar în care s-au reintegrat.

,,Noi nu am avut cu adevărat Europa. Dar am crezut cu tărie în ea. (…) Pentru generaţia mea, Europa nu era o adăugire. Germania era devastată şi şi-a găsit locul înapoi, în comunitatea ţărilor civilizate, prin Europa. Deci nu a fost întâi Germania şi apoi Europa, a fost Europa şi Germania în Europa. Este important că generaţia mea considera Europa ca parte din ADN-ul nostru. Şi Europa urma să fie descoperită”, a explicat ambasadorul.

Totodată, diplomatul a afirmat că, faţă de perioada Războiului Rece, în prezent, ,,Europa este puternică doar dacă şi când fiecare membru al său este puternic”, iar pentru el, ca german, integrarea europeană a fost un proces psihologic.

,,Este vorba despre Erasmus, îmi amintesc că în perioada în care studiam, am hotărât să petrec un an în Franţa. Mi s-a părut un drum lung, era departe. Nu numai ca distanţă fizică (am condus de la Frankfurt la Grenoble), ci şi din punct de vedere mental. (…) Am vrut să menţionez acest fapt, deoarece încă simţeam costul suferit pentru a ajunge din punctul A în punctul B. (…) Logica însemna: ‘eu sunt mai puternic dacă tu eşti mai slab sau tu eşti puternic dacă eu sunt slab’. Nu mai este nimic asemănător. Europa este puternică doar dacă şi când fiecare membru al său este puternic. Acest lucru este fără precedent”, a mai spus Cord Meier-Klodt.