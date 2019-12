Premiile ”Femeile Europei” 2019: Laura Codruța Kövesi a primit premiul ”Women in power”: ”A demonstrat o conducere politică extraordinară în Europa prin munca sa notabilă împotriva corupției la nivel înalt din România”

Up Next

”Astăzi, am avut onoarea de a sărbători realizările unor femei cu adevărat inspirate și vizionare la cea de-a patra ediție ”Women of Europe Awards” – 2019”, a declarat Eva Maydell, europarlamentară, Președinte mișcării europene internaționale și președinte al juriului.

Laura Codruța Kövesi a primit premiul pentru ”Women in power”/ ”Femei care au putere”.

La 4 decembrie 2019, European Movement International și European Women’s Lobby a găzduit a patra ediție a Premiilor ”Women of Europe”.

