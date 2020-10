Premiile Natura 2000: Un proiect din care face parte și România, printre cei șase câștigători recompensați de UE pentru protejarea naturii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a intrat din nou în autoizolare, după ce a aflat că un membru al cabinetului său a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Șefa executivului european a părăsit, astfel, reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, acolo unde liderii europeni discută subiectele relațiilor UE – Marea Britanie și problematica schimbărilor climatice.

Anunțul a fost făcut de von der Leyen pe contul său de Twitter

“Tocmai am fost anunțată că un membru al cabinetului meu a fost testat pozitiv cu coronavirus azi-dimineață. Eu am fost testată negativ. Cu toate acestea, ca măsură de precauție, am părăsit imediat Consiliul European și voi merge în autoizolare”, a scris Ursula von der Leyen.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

