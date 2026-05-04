Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. Parlamentul European a lansat oficial apelul la candidaturi

Pe 4 mai, Parlamentul European a lansat oficial apelul la candidaturi la cea de-a cincea ediție a Premiului Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism, informează un comunicat oficial al Legislativului European.

Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism se acordă anual în jurul datei de 16 octombrie, ziua în care a fost asasinată jurnalista al cărei nume îl poartă.

Premiul recompensează anual materialele jurnalistice de o calitate excepțională care promovează sau apără principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului.

Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, a declarat: „La nouă ani de la asasinarea brutală a lui Daphne Caruana Galizia, jurnaliștii din întreaga lume continuă să fie intimidați, amenințați și asasinați. Parlamentul European îi susține în lupta lor pentru justiție. Premiul care poartă îi numele lui Daphne rămâne un simbol puternic al acestui angajament de neclintit. Îi onorează pe cei curajoși care îndrăznesc să aducă adevărul la lumină chiar și în cele mai întunecate vremuri. Libertatea de exprimare este importantă și, fără libertatea presei, democrația în sine nu poate fi protejată”.

Jurnaliștii profesioniști și echipele de jurnaliști profesioniști de orice naționalitate își pot depune candidatura, constând în materiale de presă aprofundate, publicate sau difuzate de organizații mass-media cu sediul în una dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Premiul urmărește să sprijine și să sublinieze importanța jurnalismului profesionist pentru garantarea demnității umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept și drepturilor omului.

Materialul câștigător va fi ales de un juriu independent alcătuit din reprezentanți ai presei și ai societății civile din cele 27 de țări ale Uniunii și din reprezentanți ai principalelor asociații europene ale jurnaliștilor. Ceremonia de decernare are loc în fiecare an în jurul datei de 16 octombrie, data la care a fost asasinată Daphne Caruana Galizia.

Premiul și suma aferentă de 20 000 EUR demonstrează sprijinul ferm al Parlamentului European pentru jurnalismul de investigație și importanța pe care o acordă presei libere. Parlamentul a avertizat în ultimii ani în legătură cu încercările de subminare a pluralismului mass-mediei, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii.

Parlamentul a denunțat în repetate rânduri încercările de a îngrădi libertatea presei, în special atacurile împotriva jurnaliștilor, indiferent de forma sau de autorii lor – cel mai recent, în rapoartele din aprilie 2026 în care analizează evoluțiile din domeniul drepturilor fundamentale și al statului de drept. Deputații europeni au avut un rol decisiv în elaborarea Regulamentului european privind libertatea presei. Acest regulament de referință, care vizează protejarea libertății presei și a independenței și siguranței jurnaliștilor, a intrat în vigoare în mai 2024, iar majoritatea prevederilor sale au început să se aplice în august 2025. Timp de mai mulți ani, Parlamentul a insistat și pentru adoptarea unor norme pentru a combate exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale, care să-i protejeze pe jurnaliști și pe reprezentanții societății civile de acțiunile strategice în justiție menite să reducă la tăcere vocile critice, iar Directiva anti-SLAPP a UE, aprobată în februarie 2024, trebuie transpusă de statele membre până pe 7 mai 2026.

Jurnaliștii își pot transmite materialul/materialele online până pe 31 iulie 2026, ora 24.00 (ora Europei Centrale), pe site-ul https://daphnejournalismprize.eu/ .

Câștigătorii edițiilor anterioare

2021 – „The Pegasus Project” (Proiectul Pegasus), coordonat de Forbidden Stories

2022 – Documentar despre „Republica Centrafricană sub influență rusească” de Clément Di Roma și Carol Valade (ARTE/France24/Le Monde)

2023 – Investigație comună despre naufragiul unui vas cu migranți în largul insulei Pylos (Solomon, în colaborare cu Forensis, StrgF/ARD și The Guardian)

2024 – Investigație despre copiii migranți neînsoțiți dispăruți (Lost in Europe)

2025 – Investigație comună despre flota-fantomă a Rusiei, coordonată de platforma Follow the Money