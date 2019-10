Premiul Nobel pentru Economie, acordat pentru soluțiile privind reducerea sărăciei globale. Cine sunt cei trei laureați

Premiul Nobel în Ştiinţe Economice din 2019 a fost acordat lui Abhijit Banerjee, Esther Duflo şi Michael Kremer pentru ”abordarea lor experimentală în reducerea sărăciei globale”, scrie Bloomberg, potrivit Adevărul.

”Laureaţii de anul acesta au adus o nouă abordare pentru obţinerea de răspunsuri de încredere în privinţa celor mai bune căi de luptă contra sărăciei globale. În doar două decenii, noua lor abordare bazată pe experimente a transformat dezvoltarea economică într-un domeniu înfloritor al cercetării”, se arată în comunciatul Academiei, citat de Bloomberg.

Abhijit Banerjee, născut în 1961, în Mumbai (India), este profesor de economie la Massachusetts Institute of Technology (MIT), SUA.

Născut în 1972, la Paris (Franţa), Esther Duflo este profesor tot la MIT, în timp ce Michael Kremer (născut în 1964) este profesor la Harvard University.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019