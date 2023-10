Premiul Nobel pentru literatură din acest an a fost câștigat de norvegianul Jon Fosse ”pentru piesele și proza inovatoare care dau glas celor nespuse”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi, în deschiderea summitului Comunității Politice Europene de la Granada, în favoarea parteneriatului transatlantic, într-un moment în care haosul politic din Statele Unite descris de președintele Biden pune sub îndoială sprijinul pentru Ucraina, în vreme ce vocile liderilor europeni avertizează că UE nu poate suplini Statele Unite în privința ajutorului militar acordat Kievului.

“Acum, Europa urmărește furtuna politică în creștere din America. Europa are propria sa putere și un rol global în toate problemele cheie care contează pentru Europa. Și în ceea ce privește furtunile politice… Am încredere în America. Sunt oameni puternici, cu instituții puternice și cu o democrație puternică“, a spus Zelenski, în discursul său.

Addressing leaders in Granada, I stated that each of us represents Europe. We may have our own views and, at times, different opinions on European issues. But still, we are all Europe. And it’s not just about geography. It’s about history, morality, and security that we share.

