Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat în acest an de trei cercetători pentru „descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”

Premirul Nobel pentru Medicină sau Fiziologie a fost câștigat anul acesta de Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Potrivit unui comunicat al Adunării Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, optogenetica reprezintă o metodă care face posibilă demonstrarea modului în care celulele nervoase modelează amintirile, sentimentele și comportamentele în creierul viu.

Peter Hegemann și Georg Nagel au descoperit o proteină remarcabilă, canalrodopsina, într-o algă unicelulară. Karl Deisseroth a transformat această proteină într-un comutator controlat de lumină pentru celulele nervoase.

Laureații Nobel din acest an au pus astfel bazele unei noi ere în domeniul neuroștiințelor.

Modul în care creierul controlează sentimentele, comportamentele și funcțiile corporale a reprezentat mult timp un mister. În secolul al XX-lea, cercetătorii au început să studieze care zone ale creierului influențează anumite funcții, dar metodele utilizate nu le-au permis să demonstreze relații cauzale. Imaginea pe care au creat-o despre creier era asemănătoare unei hărți schițate, plină de semne de întrebare și necunoscute.

„Optogenetica oferă oportunități de cartografiere a creierului într-un mod la care înainte nu puteam decât să visăm”, a explicat Per Svenningsson, președintele Comitetului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

Premiul pentru medicină este primul premiu Nobel care va fi decernat în această săptămână, iar laureații din domeniile fizicii, chimiei, literaturii și păcii vor fi anunțați în zilele următoare, până vineri, informează Deutsche Welle.

Premiul de anul trecut a fost acordat cu titlu comun lui Victor Ambros și Gary Ruvkun pentru „descoperirea micro-ARN-ului și a rolului său în reglarea post-transcripțională a genelor”.

Premiile vor fi înmânate în cadrul unor ceremonii care vor avea loc la Stockholm, în Suedia, pe 10 decembrie.

Fiecare premiu este însoțit de o sumă totală de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a puțin peste 1 milion de euro sau 1,2 milioane de dolari.