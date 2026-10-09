Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat în acest an de jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay pentru „eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”

Comitetul Nobel din Norvegia a decis să îi acorde în acest an Premiul Nobel pentru Pace lui Navanethem „Navi” Pillay pentru „eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional.”

Potrivit unui comunicat al Adunării Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, „angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola sa morală fermă sunt constante de-a lungul unei cariere îndelungate.”

Născută într-o familie de origine tamilă indiană în perioada apartheidului din Durban, Africa de Sud, Pillay a devenit avocată și o pionieră în domeniul juridic, confruntându-se cu o discriminare structurală profundă, cu segregarea și excluderea.

Un fir comun se întinde de la activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela și a altor persoane care s-au opus apartheidului până la activitatea sa în calitate de judecătoare în unele dintre cele mai importante cauze judiciare internaționale ale epocii noastre.

„Laureata din acest an a extins în mod semnificativ sfera de aplicare și impactul dreptului internațional”, motivează Comitetul Nobel.

A ocupat funcția de judecătoare la Curtea Supremă din Africa de Sud, la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională. A fost Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și, până de curând, a prezidat Comisia Internațională Independentă de Ancheta a ONU privind Teritoriile Palestiniene Ocupate. În prezent, Navi Pillay este judecătoare la Curtea Internațională de Justiție în cazul în care Myanmar este acuzat de genocid.

„În cadrul unor procese istorice la instanțe internaționale, ea a demonstrat că măsurile juridice pot contribui la prevenirea actelor de război și a violenței”, mai arată sursa citată.

Navi Pillay a contribuit, de asemenea, la consolidarea instituțiilor de drept internațional.

„Independența, competența și fermitatea sa au făcut-o una dintre cele mai respectate juriste internaționale ale epocii noastre”, adaugă Comitetul Nobel.

Primul Premiu Nobel pentru Pace a fost acordat acum 125 de ani. Chiar și atunci, Comitetul Nobel din Norvegia a subliniat importanța soluționării conflictelor prin intermediul dreptului internațional – o temă care a rămas în prim-plan de-a lungul întregii istorii a premiului pentru pace. Sfera de aplicare a dreptului internațional s-a extins după cel de-al Doilea Război Mondial, în special odată cu crearea instituțiilor ONU. Ideea cheie a fost aceea că o pace durabilă trebuie să se bazeze pe principii juridice, nu pe voința celor puternici sau pe un echilibru fragil de putere. În deceniile de după război au fost introduse mecanisme juridice suplimentare, iar acest proces a căpătat un nou avânt după sfârșitul Războiului Rece.

„Cu toate acestea, ordinea internațională bazată pe norme nu a fost niciodată perfectă. Marile puteri s-au sustras adesea de la responsabilitate. În practică, cazurile aduse în fața justiției internaționale au avut rezultate diferite, în funcție de cine era autorul și cine era victima. Cu toate acestea, am observat că tot mai multe conflicte sunt soluționate prin diplomație, tratate și mecanisme juridice, mai degrabă decât prin amenințări, violență și război. Atât liderii, cât și populațiile au ajuns la aceeași concluzie: dreptul internațional reprezintă fundamentul unei lumi mai pașnice. Într-o perioadă marcată de provocări existențiale – inclusiv un număr mai mare de războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme – dreptul internațional nu mai este doar un element complementar al păcii și securității. Este o necesitate absolută. Și totuși, sistemul dreptului internațional se află sub o presiune enormă, iar instituțiile sale sunt atacate. Observăm o tendință de revenire la politica puterii, în detrimentul cadrelor juridice și al respectului global pentru drept și justiție. Ori de câte ori forța prevalează asupra dreptului, aceasta subminează stabilitatea, încrederea și coexistența pașnică”, mai arată Comitetul Nobel.

Potrivit sursei, prin acordarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Comitetul Nobel din Norvegia „dorește să reamintească lumii că statul de drept – atât la nivel național, cât și internațional – stă la baza sistemului pe care l-am creat pentru a asigura pacea și pentru a rezolva conflictele în mod non-violent. Pacea necesită dreptate.”

„Istoria a demonstrat că o lume care funcționează fără statul de drept este nedreaptă, nechibzuită și inumană. Judecătorii – cei care păzesc subțirea linie roșie dintre ordine și haos – merită, prin urmare, laude din partea noastră. Însă astăzi, pe măsură ce aceiași judecători sunt sancționați, iar instituțiile lor sunt atacate, avem nevoie de oameni cu curaj, viziune și determinare – calități pe care Navi Pillay le demonstrează prin activitatea sa în calitate de judecătoare. Navi Pillay a tras la răspundere statele și liderii naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile pe care le-a deținut, ea a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta statul de drept. De asemenea, a contribuit la definirea normelor și principiilor juridice relevante. Atunci când Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda a stabilit că violul și violența sexuală pot constitui o crimă împotriva umanității – precum și genocid – influența sa a reprezentat un factor semnificativ. În același caz, doamna Pillay a jucat un rol esențial într-o altă realizare juridică: pentru prima dată, un inculpat a fost acuzat de incitare la comiterea unui genocid exclusiv pe baza răspândirii de propagandă”, conchide Comitetul Nobel.