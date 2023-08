Presa americană: Joe Biden va semna un parteneriat strategic cu Vietnamul, considerat un potențial aliat în limitarea expansionismului Chinei și securitatea lanțurilor de aprovizionare

Ucraina și Republica Moldova lucrează împreună pe calea aderării la Uniunea Europeană, a afirmat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o întrevedere pe care a avut-o la Atena cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

La invitația premierului grec, Kyriákos Mitsotákis, președinții Ucrainei și Republicii Moldova au participat reuniunea de la Atena care a întrunit oficiali ai statelor Balcanilor de vest, Bulgaria, Croația, România, Ucraina și liderii Uniunii Europene. Summitul a oferit o platformă de discuții despre procesul de extindere al UE.

“În timpul întâlnirii noastre de la Atena, am discutat cu Maia Sandu despre despre parteneriatul nostru bilateral și eforturile comune de a contracara politicile agresive și amenințările hibride ale Rusiei. Am discutat și despre rutele alternative de export de cereale. Ucraina și Moldova lucrează împreună pe calea noastră de aderare la UE”, a scris Zelenski, pe rețeaua de socializare X.

During our meeting in Athens, @SanduMaiamd and I discussed our bilateral partnership and joint efforts to counter Russia’s aggressive policies and hybrid threats.

We also discussed alternative grain export routes.

Ukraine and Moldova work together on our path to joining the EU. pic.twitter.com/gKqMyfrg14

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023