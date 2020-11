Presă: Franța va propune în Consiliul European abolirea uniunii vamale UE-Turcia

Președinții Germaniei, Austriei și Israelului au difuzat luni un mesaj video comun în care se angajează să combată împreună ura și antisemitismul, la 82 de ani de la ”Noaptea de cristal” din noiembrie 1938, în care sute de sinagogi şi case de rugăciune au fost jefuite, distruse şi incendiate, potrivit DPA, citat de Agerpres.

”Sunt 82 de ani de la Kristallnacht şi umbrele întunecate ale trecutului nu au dispărut de pe străzile noastre”, se arată în mesajul video al preşedinţilor israelian Reuven Rivlin, german Frank-Walter Steinmeier şi austriac Alexander Van der Bellen.

”Ne vom ridica împotriva urii. Ne vom ridica împotriva antisemitismului. Ne vom ridica împreună în Viena, în Ierusalim, în Berlin. Niciodată înseamnă niciodată”, continuă mesajul.

#NeverAgain means never again.

Join the livestream from Beit HaNasi tomorrow, 9 November, 10:00 EST / 15:00 CET / 17:00 Israel, to mark the anniversary of Kristallnacht, with the Presidents of Austria and Germany.

Together, we will illuminate all the synagogues around the world pic.twitter.com/INOCP261lO

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) November 8, 2020