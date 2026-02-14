INTERNAȚIONAL
“Presați-l pe Putin pentru un armistițiu”, îi cere Zelenski lui Trump, la München: Garanțiile de securitate trebuie convenite înainte de pace. Ele vor stabili când și dacă va mai avea loc un nou război
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că războiul provocat de Rusia nu poate fi oprit prin împărțirea Ucrainei și a făcut un apel pentru o implicare mai puternică a Europei în negocierile de pace, comparând acțiunile Moscovei cu Acordul de la München din 1938.
„Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi acum încheiat în mod fiabil prin împărțirea Ucrainei, la fel cum a fost o iluzie să credem că sacrificarea Cehoslovaciei ar salva Europa de un mare război”, a spus Zelenski, în discursul său la Conferința de Securitate de la München, înainte de discuțiile de săptămâna viitoare de la Geneva. El a adăugat că speră ca negocierile să fie „serioase, substanțiale, utile”, dar că „uneori pare că părțile discută despre lucruri complet diferite”.
Zelenski a criticat implicarea redusă a Europei. „Este o mare greșeală” că Europa „practic nu este prezentă la masă”, a spus el, subliniind că aceasta trebuie să joace un rol activ pentru a trimite un semnal clar Rusiei.
Totodată, liderul ucrainean a făcut un apel la SUA și la președintele Donald Trump să facă posibil un armistițiu cu Rusia.
„Oferiți-ne un armistițiu. Președintele Trump poate face asta. Presați-l pe Putin, obțineți un armistițiu, apoi Parlamentul nostru va schimba legea și vom merge la alegeri. Putem, de asemenea, să oferim un armistițiu rușilor dacă ei organizează alegeri în Rusia”, a spus Zelenski.
În viziunea liderului de la Kiev, acordul cu Statele Unite și Europa privind garanțiile de securitate trebuie convenit înainte de încheierea războiului. „Acele garanții răspund la întrebările despre cât de mult va dura până nu va mai avea loc un război din nou”, a insistat el.
În discursul său, președintele ucrainean a transmis și un mesaj dur despre responsabilitatea individuală și colectivă în fața agresiunii ruse.
„Putem rezista Rusiei”, a spus el, amintind de un sportiv ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice pentru că intenționa să poarte o cască cu chipurile sportivilor ucraineni uciși în război. „Rusia nu trebuie să primească nicio speranță că poate scăpa nepedepsită pentru această crimă”, a cerut el.
Zelenski a denunțat lipsa de sprijin din partea administrației americane anterioare.
„Cel mai practic sfat pe care generalul Milley îl putea da Ucrainei la acel moment a fost pur și simplu să sape tranșee. Imaginați-vă sute de mii de trupe ruse la granițe și tot ce auziți este: săpați tranșee”, a punctat el. În același timp, el a insistat că Europa trebuie să dezvolte propriile capacități de apărare și a reiterat că Ucraina „are cea mai puternică armată din Europa” și că „de aceea Europa are nevoie de Ucraina”.
Președintele ucrainean a subliniat curajul cetățenilor săi. „Niciunul dintre oamenii noștri nu a ales să fie așa de erou”, a spus acesta, în timp ce a avertizat că Vladimir Putin „nu mai este interesat de altceva decât războiul” și „este un sclav al acestui război”.
Din acest motiv, Zelenski a cerut garanții de securitate puternice care să răspundă la întrebarea „cât timp nu va mai fi război.”
În privința evoluției militare, Zelenski a spus că forțele ucrainene au ucis sau rănit grav peste 30.000–35.000 de soldați ruși în ultimele luni și că Rusia pierde acum „156 de soldați pentru fiecare kilometru de teritoriu pe care îl securizează”
Într-un atac indirect la adresa premierului maghiar Viktor Orbán, președintele ucrainean a spus că „chiar și un singur Viktor poate să se gândească cum să-și crească burta, nu cum să-și crească armata pentru a opri tancurile rusești să revină pe străzile Budapestei”.
În final, președintele ucrainean a reiterat importanța unității internaționale: „Unitatea noastră este cel mai bun interceptor împotriva planurilor agresive ale Rusiei – cel mai bun – și încă o avem”.
El a mulțumit țărilor care susțin Ucraina, printre care Danemarca, Germania, Cehia, țările nordice, Marea Britanie, Franța, Țările de Jos, Italia, Polonia, SUA, Canada, Turcia și Japonia, și a avertizat că Rusia beneficiază de „complici”, inclusiv Coreea de Nord și companii chineze care furnizează componente pentru armele rusești.
Wang Yi avertizează, la München, împotriva apelurilor “impulsive” ale distanțării SUA de China: Călcarea liniilor roșii privind Taiwanul ne-ar împinge spre un conflict
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă împotriva apelurilor „impulsive” ca Statele Unite să se distanțeze de China și a declarat că, în pofida unor semnale recente pozitive din partea Casei Albe, anumite voci din SUA subminează relația bilaterală.
Făcând apel la o politică „pozitivă și pragmatică” din partea Washingtonului, el a declarat într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la München că cel mai bun rezultat pentru ambele părți ar fi cooperarea.
Wang Yi s-a întâlnit vineri cu secretarul de stat american Marco Rubio, într-o întrevedere descrisă de un oficial american drept „pozitivă și constructivă”, și a discutat despre o vizită planificată la Beijing în aprilie a președintelui american Donald Trump.
🔴 LIVE from #MSC2026 | China in the World with Wang Yi and @ischinger https://t.co/6fcYvaxtTq
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026
După un an de turbulențe legate de politica comercială și de tarife, Statele Unite și China au încercat să își detensioneze relațiile, iar Wang Yi a spus că Beijingul a fost încurajat de declarațiile recente de la Casa Albă care au arătat „respect pentru președintele Xi Jinping și pentru poporul chinez”.
Însă, Statele Unite și țările europene sunt tot mai îngrijorate de dependența lor în creștere de China pentru materiile prime și componentele esențiale ale lanțurilor lor de aprovizionare din industrie, iar apelurile pentru reducerea acestei dependențe s-au intensificat.
Wang Yi a afirmat că unii din Statele Unite „fac tot posibilul să atace și să defăimeze China” și că există două perspective posibile pentru relațiile bilaterale. Statele Unite ar putea înțelege China în mod rezonabil și obiectiv și ar putea adopta o politică pozitivă și pragmatică față de China, a mai afirmat acesta.
„Cealaltă perspectivă este să se caute decuplarea de China și ruperea lanțurilor de aprovizionare și să se adopte o opoziție față de China în orice, într-un mod pur emoțional, reflex”, a declarat el.
Ministrul chinez de externe a avertizat că unii „încearcă să desprindă Taiwanul de China și calcă pe liniile roșii ale Chinei, ceea ce ar putea împinge foarte probabil China și Statele Unite spre un conflict”.
„China, din partea noastră, dorește să vadă prima perspectivă și cred că împărtășiți aceeași abordare, dar China este bine pregătită să facă față tuturor tipurilor de riscuri”, a mai punctat Wang Yi.
Wang Yi i-a îndemnat pe participanți să „revitalizeze sistemul ONU”, deoarece, în caz contrar, „lumea ar reveni la legea junglei, unde cei puternici îi pradă pe cei slabi”. Ministrul nu a menționat nici măcar o dată Statele Unite, însă discursul său a încercat să prezinte China drept alternativa corectă și respectuoasă față de reguli.
“Lebede negre în Marea Neagră”: New Strategy Center și CEPA au organizat un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre la Conferința de la München
New Strategy Center și Center for European Policy Analysis (CEPA), din SUA, au organizat vineri, 13 februarie, la Conferința de Securitate de la München, un eveniment, sub forma unei cine de lucru, dedicat importanței strategice a Mării Negre, cu tema „Black Swans in the Black Sea: Evaluating Post-War Security in the Black Sea Region”.
Participanții au subliniat provocările majore de securitate din regiunea Mării Negre, precum și posibilele evoluții ale războiului din Ucraina, în contextul discuțiilor privind un acord de pace. Totodată, au reiterat necesitatea creșterii coeziunii statelor riverane, precum și o atenție mai mare din partea NATO și UE față de regiune. Ca un exemplu al creșterii cooperării dintre statele NATO de la Marea Neagră a fost evidențiată cooperarea trilaterală dintre România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor marine, cooperare care va avea în vedere în viitorul apropiat și protecția infrastructurii critice subacvatice. Toate cele trei țări dețin rezerve importante de gaze naturale, fiind interesate să combată orice acțiune care ar putea pune în pericol infrastructura critică offshore și procesul de exploatare a resurselor.
Libertatea de navigație a fost un alt subiect abordat, vital atât pentru proiectele de conectivitate, cât și pentru reconstrucția Ucrainei. În acest context, existența unui hub de securitate maritimă la Constanța, care să aducă laolaltă expertiza României, Bulgariei, Turciei, Ucrainei și Georgiei, va reprezenta un exemplu concret al implicării UE în regiune, alături de partenerii din Marea Neagră, pentru menținerea libertății de navigație.
La eveniment au participat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe al României, Anatolie Nosatîi, ministrul apărării naționale din Republica Moldova, Zeki Levent Gümrükçü, prim-viceministru al afacerilor externe al Turciei, Angus Lapsley, ambasadorul Marii Britanii la NATO, Dan Neculăescu, Ambasadorul Romaniei la NATO, Oleksiy Goncharenko, președintele Comisiei pentru Migrație, Refugiați și Persoane Dislocate, Verkhovna Rada, Ucraina, precum și experți în securitate din SUA, Franța, Polonia, Ucraina, Norvegia, Marea Britanie.
Cina a fost moderată de generalul Ben Hodges, membru în Consiliul Consultativ Internațional al New Startegy Center și fost Comandant al Forțelor Terestre SUA în România, iar concluziile au fost evidențiate de ambasadorul Sorin Ducaru, Președinte de onoare al Consiliului Științific al New Strategy Center.
New Strategy Center este singurul think tank din România care organizează in fiecare an la Conferința de la Munchen, cel mai important eveniment de securitate din Europa, un eveniment dedicat importanței strategice a Mării Negre și provocărilor de din regiune, contribuind astfel la promovarea intereselor de securitate ale României și la consolidarea cooperării în regiune.
“Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei
Anii Brexitului s-au încheiat Marea Britanie va colabora în principal cu Europa pentru a asigura securitatea, a declarat sâmbătă, pe scena Conferinței de Securitate de la München, într-un mesaj de unitate care deschide calea spre o nouă aliniere între Regatul Unit și Uniunea Europeană.
„Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului. Nu există securitate britanică fără Europa, și nu există securitate europeană fără Marea Britanie. Într-o lume periculoasă, nu ne-am controla destinul întorcându-ne spre interior; ne-am preda controlul și nu voi permite ca asta să se întâmple”, a spus Starmer, în cadrul unui discurs urmat de un dialog alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care a fost moderat de jurnalista CNN Christiane Amanpour.
De când a preluat funcția, Starmer a urmărit apropierea Londrei de Bruxelles, accelerând discuțiile privind comerțul, vamele și apărarea, marcând astfel a 10-a aniversare a referendumului care a schimbat rolul Regatului Unit în Uniunea Europeană.
Premierul britanic a sugerat că Regatul Unit trebuie să colaboreze mai strâns cu UE, inclusiv prin apropierea de piața unică europeană în sectoare selectate.
Regatul Unit dorește o cooperare mai profundă în domeniul tehnologiei de apărare și al inteligenței artificiale pentru a „crea o mai mare coerență și coordonare în Europa.” El a menționat în mod special Germania, Franța, Italia și Polonia, alături de Norvegia, Canada și Turcia.
🔴 LIVE from #MSC2026 | Conversation – Principled and Pragmatic: Wielding Power in a World in Disarray with @vonderleyen and @Keir_Starmer, moderated by @amanpour https://t.co/q9w6iSFede
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026
Starmer a făcut referire și la comentariile președintelui francez Emmanuel Macron despre o descurajare nucleară europeană comună.
„De zeci de ani, Regatul Unit a fost singura putere nucleară din Europa care și-a angajat capacitatea de descurajare pentru a proteja toți membrii NATO. Orice adversar trebuie să știe că, în caz de criză, s-ar putea confrunta cu puterea noastră combinată,” a spus el, după ce vineri seară a avut o întâlnire trilaterală cu președintele Franței și cancelarul Germaniei în care au pus bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei care să determine o consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă.
Starmer a subliniat că este „destul de urgent” să se reia relația Regatului Unit cu UE, la un deceniu după referendumul privind Brexit, în contextul războiului din Ucraina.
„Aceasta este destul de urgentă, pentru că, în materie de apărare și securitate, până la conflictul din Ucraina nu ne-am trezit cu adevărat la realitatea cu care ne confruntăm,” a declarat el.
La rândul ei, președinta Comisiei Europene a apreciat că Europa și Regatul Unit trebuie să se reapropie în materie de securitate, economie și apărarea democrațiilor. “La zece ani de la Brexit, viitorul nostru este mai legat ca oricând”, a afirmat Ursula von der Leyen.
Europe and the UK should come closer together – on security, on economy or on defending our democracies.
Ten years on from Brexit, our futures are as bound as ever.
So, it is in our common interest to be ambitious about our partnership. pic.twitter.com/HhIJysXN7Y
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026
Premierul britanic și șefa executivului european au urcat pe podiumul Conferinței după discursurile șefului diplomației americane Marco Rubio și ministrului de externe chinez Wang Yi.
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.
„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretenția Statelor Unite cu privire la Groenlanda.
Marco Rubio a urcat pe scena Conferinței la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, de la același pupitru, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”. Tot la München, președintele francez Emmanuel Macron a revendicat o „putere geopolitică în ADN-ul Europei”, subliniind că „această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA”.
