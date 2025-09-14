ONU
Președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, consideră că forțele ONU de menținere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei „păci durabile” în Ucraina
Președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, care a preluat marți noua funcție, a subliniat că forțele ONU de menținere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei soluții de pace pentru războiul din Ucraina, informează DPA, citat de Agerpres.
„Dacă se ajunge la un tratat de pace, acesta trebuie asigurat cât mai bine posibil”, a declarat Baerbock pentru ediția de duminică a ziarului Bild.
„Și dacă majoritatea statelor membre spun că sunt necesare și Căști albastre pentru acest lucru, atunci este ceva ce, sperăm, va asigura o pace durabilă”, a adăugat fostul ministru de externe german.
Potrivit unor declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, „un document de referință privind garanțiile de securitate pentru Ucraina – și, prin urmare, pentru întreaga Europă – este practic gata”.
„Detaliile sunt în curs de finalizare, iar totul va fi convenit cu toți partenerii noștri. Așadar, acum trebuie să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt ostilităților, pentru a ajunge la un format de întâlnire eficient, pentru a obține un armistițiu fiabil, astfel încât Rusia să înceteze uciderile și atacurile. Și acest lucru este realizabil. Este realizabil numai dacă acționăm împreună – toți cei din Europa, deoarece războiul este cel mai aproape de noi, dar și împreună cu America. Pentru Putin, Statele Unite reprezintă un argument real – alături de alți actori globali”, a mai precizat Zelenski, în cadrul discursurilor sale către populație.
Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”.
România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.
Discuțiile au avut loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.
Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.
CONSILIUL DE SECURITATE
Peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia
48 de state, printre care și Statele Unite, România și Republica Moldova, și Delegația UE la ONU și-au asumat o declarație comună la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU prin care au transmis îngrijorarea lor cu privire la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei și au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Suntem aici pentru a ne exprima profunda îngrijorare și a atrage atenția comunității internaționale asupra unei alte încălcări flagrante a dreptului internațional și a Cartei ONU comise de Rusia”, a declarat Marcin Bosacki, înainte reuniunii, desfășurată ca urmare a solicitării țării sale.
De altfel, el a și precizat că această întâlnire a fost cerută de Polonia „deoarece acțiunile nesăbuite ale Rusiei reprezintă nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare care aduce întreaga regiune mai aproape de conflict decât oricând în ultimii ani”, a adăugat el, citind o declarație în numele a 48 de țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Statele Unite, Japonia și Canada.
„Profităm de această ocazie pentru a reitera apelul nostru adresat Federației Ruse de a înceta, fără întârziere, războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, de a renunța la orice alte provocări și de a-și respecta obligațiile consacrate în Carta ONU. Escaladarea nu poate duce la pace”, a insistat el.
Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgență, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să se abțină de la alte provocări.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
Potrivit Varșoviei, un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
După ce Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
CONSILIUL DE SECURITATE
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Este prima dată când un membru al NATO a atacat direct și a distrus active militare ruse deasupra propriului teritoriu de la începutul războiului din Ucraina, remarcă Reuters.
Informația cum că Polonia va solicita o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU a fost difuzată miercuri noapte de agenția EFE, care cita surse ale președinției sud-coreene ale Consiliului de Securitate.
Potrivit EFE, data la care ar putea avea loc această sesiune de urgență este încă în studiu, conform acestor surse, care au împărtășit informația cu jurnaliștii prin intermediul unui grup de Whatsapp.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.
ONU
Adunarea Generală a ONU adoptă în unanimitate o rezoluție importantă negociată de România și Africa de Sud privind selecția secretarului general
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate o rezoluție de importanță majoră, negociată de România și Africa de Sud, care stabilește pentru prima dată repere clare pentru întregul proces de selecție a secretarului general al ONU și prevede o reformare ambițioasă a modului de lucru în cadrul forului global.
Anunțul a fost făcut de Cornel Feruță, reprezentantul permanent al României la ONU.
Potrivit diplomatului român, rezoluția oferă o imagine actualizată a rolului Adunării Generale în aspecte legate de pacea internațională și securitate, reflectând evoluțiile ultimelor ani, în care reacții ale Consiliului de Securitate pe dosarele cheie au fost zădărnicite de veto.
“Documentul oferă sprijin pentru acțiune decisivă a Consiliului de Securitate în exercitarea responsabilității sale primare”, a mai transmis Feruță.
Mandatul actualului secretar general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, expiră la 31 decembrie 2026.
Negocierile au fost conduse de România și Africa de Sud, iar ambasadorii celor două state au discutat impactul documentului cu președintele Adunării Generale a ONU, Philemon Yang.
În cadrul întrevederii, diplomații au subliniat caracterul istoric al rezoluției și au mulțumit șefului Adunării Generale pentru sprijinul acordat.
