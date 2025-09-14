Președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, consideră că forțele ONU de menținere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei „păci durabile” în Ucraina

Președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, care a preluat marți noua funcție, a subliniat că forțele ONU de menținere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei soluții de pace pentru războiul din Ucraina, informează DPA, citat de Agerpres.

„Dacă se ajunge la un tratat de pace, acesta trebuie asigurat cât mai bine posibil”, a declarat Baerbock pentru ediția de duminică a ziarului Bild.

„Și dacă majoritatea statelor membre spun că sunt necesare și Căști albastre pentru acest lucru, atunci este ceva ce, sperăm, va asigura o pace durabilă”, a adăugat fostul ministru de externe german.

Citiți și: Volodimir Zelenski cere ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina”

Potrivit unor declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, „un document de referință privind garanțiile de securitate pentru Ucraina – și, prin urmare, pentru întreaga Europă – este practic gata”.

„Detaliile sunt în curs de finalizare, iar totul va fi convenit cu toți partenerii noștri. Așadar, acum trebuie să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt ostilităților, pentru a ajunge la un format de întâlnire eficient, pentru a obține un armistițiu fiabil, astfel încât Rusia să înceteze uciderile și atacurile. Și acest lucru este realizabil. Este realizabil numai dacă acționăm împreună – toți cei din Europa, deoarece războiul este cel mai aproape de noi, dar și împreună cu America. Pentru Putin, Statele Unite reprezintă un argument real – alături de alți actori globali”, a mai precizat Zelenski, în cadrul discursurilor sale către populație.

Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”.

România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.

Discuțiile au avut loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.

Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.