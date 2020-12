Președinta aleasă a R. Moldova, Maia Sandu, discuție telefonică cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Cei doi au stabilit că vor avea o întrevedere în viitorul apropiat la Bruxelles

Alianța USR PLUS cere reformarea sistemului de management al fondurilor europene din România în negocierile pentru crearea coaliției de guvernare

Up Next

În urma unei întrevederi cu ambasadorul României la Chișinău, Maia Sandu a anunțat că președintele Klaus Iohannis urmează să efectueze o vizită în țara vecină la finalul acestui an, cel mai probabil după ce aceasta va depune jurământul de președinte, ceremonie programată pentru data de 24 decembrie.

” Uniunea Europeană a fost mereu un prieten al Republicii Moldova și a susținut cetățenii noștri în dezideratul de a trăi în bunăstare și democrație. Am discutat despre efectele pandemiei și modul în care putem atenua impactul crizei, menționând că Republica Moldova are nevoie de susținere din partea partenerilor săi pentru a ajuta cetățenii”, a precizat Sandu într-un mesaj pe Facebook.

Continue Reading

Advertisement