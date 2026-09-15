Președinta BCE avertizează că Europa ar putea finanța boom-ul inteligenței artificiale din SUA fără să beneficieze de creșterea economică

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luni că Europa ar putea suporta o parte din nota de plată pentru boom-ul inteligenței artificiale în Statele Unite fără să beneficieze însă de aceeași creștere, informează AFP, potrivit Agerpres.

„În prezent, europenii finanțează, încă o dată, tehnologia disruptivă a timpului nostru: inteligența artificială. Și, încă o dată, majoritatea banilor merg către Statele Unite”, a declarat Lagarde într-un discurs ținut la Viena.

Ea a menționat că gospodăriile din zona euro dețin acțiuni în valoare de aproximativ 440 de miliarde de euro la giganții tehnologici americani precum Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta și Nvidia.

Potrivit președintei BCE, investițiile masive în inteligență artificială ale giganților tehnologici americani, finanțate parțial prin datorii, contribuie la creșterea randamentelor obligațiunilor pe termen lung în Statele Unite. Însă dobânzile europene urmează în mare măsură tendința dobânzilor americane. La final, „Europa va suporta o parte din costul acestui boom prin propriile costuri de împrumut”, a subliniat Lagarde.

În acest context, „întrebarea care se pune este dacă Europa va beneficia și ea de creșterea care însoțește AI”, a subliniat Lagarde. Miza este cu atât mai mare cu cât inteligența artificială reprezintă una dintre principalele speranțe pentru revitalizarea productivității europene, într-un moment în care îmbătrânirea demografică reduce forța de muncă disponibilă și când Europa se confruntă cu nevoi semnificative de investiții, a adăugat Lagarde.

În opinia președintei BCE, Europa are nevoie de modele de inteligență artificială „suficient de puternice” care să ruleze pe infrastructura europeană. Prin urmare, continentul european nu poate ‘pur și simplu să cumpere’ această tehnologie din altă parte, a subliniat Lagarde.

Acest punct de vedere este confirmat de faptul că, anul trecut, Statele Unite au produs 59 de modele importante de Inteligență Artificială, comparativ cu 35 pentru China și doar câte unul pentru Franța și Marea Britanie, conform raportului Stanford AI Index.