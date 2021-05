Președinta BCE, Christine Lagarde, mesaj de Ziua Europei: În ultimul an, Europa a demonstrat puterea unității sale

În ultimul an, Europa a demonstrat puterea unității sale, chiar dacă pandemia ne-a lovit pe toți, putem găsi o cale de ieșire din această situație doar împreună, a transmis președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde cu ocazia Zilei Europei.

„Aștept cu nerăbdare, știind că, dacă vom continua să lucrăm împreună, vom construi un viitor mai bun pentru cetățenii noștri”, a declarat aceasta pe contul său de Twitter.

Over the past year, Europe has shown the strength of its unity. The pandemic hit us together and we can only find a way out of it together.

On this #EuropeDay, I look forward with hope, knowing that if we continue to work together, we will build a better future for our citizens. pic.twitter.com/5vcQiE672D

