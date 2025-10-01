Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane

Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunțate de președintele american Donald Trump, parțial datorită faptului că Uniunea Europeană nu a aplicat măsuri de retorsiune, a afirmat președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite AP, potrivit Agerpres.

Impactul războiului comercial declanșat de Trump asupra creșterii economice și inflației în cele 20 de țări din zona euro a fost de asemenea atenuat de aprecierea monedei unice și de finalizarea acordului comercial cu Trump, a declarat șefa BCE.

„În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un șoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate”, a afirmat Lagarde la o conferință în Helsinki, Finlanda.

Oficialul a explicat că a existat un impact redus asupra inflației, iar efectele asupra creșterii economice „au fost relativ moderate”, datorită măsurilor de stimulare a creșterii adoptate de guvernele europene. Ca rezultat, politica monetară a BCE a fost adecvată și, prin urmare, „instituția nu își poate lua angajamentul referitor la deciziile viitoare privind dobânda”, a declarat Lagarde.

Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna trecută, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.

Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană „este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu” și „a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată într-un comunicat al BCE.

Următoarea reuniune de politică monetară este programată în 30 octombrie, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzilor.

În iulie, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni.

Acordul prevede o taxă de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, limitând o taxă vamală mai mare pentru produsele UE vândute pe piața americană. Cu toate acestea, taxa este mai mare decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar exporturile de oțel rămân supuse unei taxe de 50%, ceea ce reprezintă un regres pentru această industrie.