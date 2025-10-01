BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunțate de președintele american Donald Trump, parțial datorită faptului că Uniunea Europeană nu a aplicat măsuri de retorsiune, a afirmat președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite AP, potrivit Agerpres.
Impactul războiului comercial declanșat de Trump asupra creșterii economice și inflației în cele 20 de țări din zona euro a fost de asemenea atenuat de aprecierea monedei unice și de finalizarea acordului comercial cu Trump, a declarat șefa BCE.
„În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un șoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate”, a afirmat Lagarde la o conferință în Helsinki, Finlanda.
Oficialul a explicat că a existat un impact redus asupra inflației, iar efectele asupra creșterii economice „au fost relativ moderate”, datorită măsurilor de stimulare a creșterii adoptate de guvernele europene. Ca rezultat, politica monetară a BCE a fost adecvată și, prin urmare, „instituția nu își poate lua angajamentul referitor la deciziile viitoare privind dobânda”, a declarat Lagarde.
Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna trecută, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.
Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană „este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu” și „a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată într-un comunicat al BCE.
Următoarea reuniune de politică monetară este programată în 30 octombrie, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzilor.
În iulie, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni.
Acordul prevede o taxă de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, limitând o taxă vamală mai mare pentru produsele UE vândute pe piața americană. Cu toate acestea, taxa este mai mare decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar exporturile de oțel rămân supuse unei taxe de 50%, ceea ce reprezintă un regres pentru această industrie.
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online esențial, sprijinit de banca centrală, a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, transmite presa internațională și Agerpres.
Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și-ar putea finaliza, până în mai, punctele de vedere, apoi se va trece la elaborarea în comun a legislației. După adoptarea acesteia, BCE va avea nevoie de doi – trei ani pentru lansarea euro digital, a afirmat oficialul BCE la evenimentul „Viitorul finanțelor”, organizat de Bloomberg.
Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile în rândul statelor membre ale zonei euro progresează, susține Cipollone. Miniștrii de Finanțe din zona euro au ajuns săptămâna trecută la un acord privind limitele deținerilor clienților, un progres semnificativ.
„Discuțiile la nivelul statelor membre avansează. O potențială dată de lansare a euro digital ar putea fi mijlocul lui 2029”, a declarat Cipollone.
BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăți Visa și Mastercard din SUA.
„Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăți digital, pentru a reduce dependența de alți furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm și să face rapid progrese”, a afirmat recent ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo.
Deși sprijinul politic pentru un euro digital pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislația necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.
Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să aibă un sistem de plăți independent pentru cumpărăturile online, în condițiile în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea pe internet.
„Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăți externe, să avem un sistem de plăți adecvat la nivel european”, a declarat vineri Dombrovskis.
Unele state membre UE au propriile sisteme de plăți naționale digitale, dar niciunul nu este acceptat în interiorul blocului comunitar.
Deși Comisia Europeană a propus în 2023 legislația privind crearea euro digital, nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Unii parlamentari și bancheri sunt îngrijorați că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar și vor apărea riscuri legate de stabilitate.
„BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluțiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privința dezvoltării tehnologice, cât și a autonomiei strategice a UE”, a dat asigurări Dombrovskis.
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde
Banca Centrală Europeană (BCE) a reușit să aducă inflația la nivelul-țintă de 2%, dar perspectivele economice rămân marcate de incertitudini, în pofida acordului comercial recent încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite, a declarat președinta instituției, Christine Lagarde, într-un interviu pentru postul danez DRTV, citat de Bloomberg, preluat de Agerpres.
„Ratele dobânzilor trebuie să vizeze nivelul inflației, ceea ce vizăm într-adevăr, și la care am ajuns acum”, a subliniat Lagarde.
Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a rămas în august la 2%, exact obiectivul pe termen mediu al BCE. Șefa băncii centrale a menționat că incertitudinea economică s-a diminuat după introducerea tarifelor comerciale convenite de UE și SUA.
„Nivelul de incertitudine s-a redus cu aproximativ 50% și este o îmbunătățire semnificativă față de situația în care ne aflam. Dar încă avem incertitudini și toată lumea trebuie să le gestioneze”, a spus Lagarde.
La ultima reuniune de politică monetară, BCE a decis să mențină dobânzile neschimbate, conform așteptărilor piețelor, fără a oferi, însă, indicații clare asupra viitoarelor măsuri. Instituția a reafirmat că rămâne angajată să stabilizeze inflația la ținta de 2% și a confirmat păstrarea ratelor actuale: 2,00% pentru facilitatea de depozit, 2,15% pentru operațiunile principale de refinanțare și 2,40% pentru facilitatea de creditare marginală.
În timp ce o parte dintre oficialii BCE consideră că nu se impune, deocamdată, o relaxare suplimentară a politicii monetare, alții nu exclud posibilitatea unor noi intervenții, dacă situația economică o va cere.
Cercetarea este esențială pentru protejarea stabilității financiare, afirmă președinta BCE: Supravegherea și reglementarea rămân esențiale
Rolul supravegherii și reglementării nu este acela de a frâna inovarea sau transformarea structurală, ci de a limita riscurile care pot însoți aceste schimbări, în contextul în care Europa este uneori „acuzată de suprareglementare”, a explicat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în cadrul conferinței anuale organizată în colaborare cu Institutul Hoover, care are un „titlu provocator”: „Următoarea criză financiară?”
„Semnul întrebării este, desigur, intenționat. El semnifică mai degrabă o întrebare decât o previziune și definește obiectivul nostru pentru următoarele două zile, și anume să examinăm modul în care putem proteja stabilitatea financiară într-o eră a transformărilor rapide. Trebuie să ținem cont de două aspecte atunci când ne gândim la acest subiect”, a precizat Lagarde.
Ea a amintit că, pe tot parcursul perioadei postbelice, „sistemul financiar global a fost într-o transformare constantă, iar ritmul acesteia s-a accelerat odată cu progresele tehnologice”.
Al doilea aspect care trebuie luat în calcul, potrivit acesteia, este faptul că „ce pare nou reflectă adesea riscuri vechi sub o formă diferită”.
„Aici îmi vine în minte cartea lui Carmen Reinhart și Kenneth Rogoff despre istoria crizelor financiare, intitulată <<This Time Is Different>> (De data aceasta este diferit). Subtitlul cărții, foarte sugestiv, este <<Opt secole de nebunie financiară>>. După opt secole de experiență, cred că este corect să spunem că de data aceasta nu este deloc diferit. De aceea, cercetarea joacă un rol atât de important în protejarea stabilității financiare. Prin analize riguroase și o înțelegere solidă a trecutului, cercetarea ne ajută să vedem cum inovația avansează și remodelează economia, punând în același timp în evidență riscurile potențiale, astfel încât factorii de decizie să le poată aborda în mod proactiv”, a reliefat președinta BCE.
Din punctul său de vedere, „cercetarea este deosebit de importantă pentru a ne ajuta să înțelegem implicațiile transformărilor profunde care au remodelat sistemul financiar de la criza financiară mondială”.
„Una dintre schimbările structurale majore din sistemul financiar din ultimele două decenii a fost amprenta tot mai mare a instituțiilor financiare nebancare. În zona euro, instituțiile nebancare – de la fonduri de investiții și societăți de asigurări la fonduri de piață monetară și vehicule de securitizare – s-au extins de la aproximativ 140 % din PIB în 1999 la aproape 400 % în prezent. (…) Sectoarele bancar și nebancar nu numai că se schimbă rapid, dar sunt și strâns interconectate. În zona euro, de exemplu, expunerile activelor băncilor față de instituțiile nebancare sunt considerabile și reprezintă, în medie, aproximativ 10 % din totalul activelor instituțiilor semnificative”, a arătat Christine Lagarde.
În contextul acestor „transformări ale sistemului financiar, supravegherea și reglementarea rămân esențiale”.
„Factorii de decizie politică au datoria de a rămâne vigilenți la riscurile pentru stabilitatea financiară pe măsură ce acestea apar. Aceste riscuri pot apărea sub forme noi, pot surveni în sectoare care utilizează o terminologie obscură și pot fi ascunse sub masca inovării”, a atenționat președinta BCE.
„Într-o perioadă de transformări rapide ale sistemului financiar, unii ar putea crede că vechile riscuri nu mai sunt valabile. Însă cercetările și experiența demonstrează contrariul. Așa cum observa criticul francez Jean-Baptiste Alphonse Karr, <<Plus ça change, plus c’est la même chose>> – cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân mai mult la fel. Cu alte cuvinte, de data aceasta nu este diferit”, a conchis Christine Lagarde.
