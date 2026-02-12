Președinta BCE face apel la liderii UE să ia măsuri urgențe pentru a spori reziliența Uniunii Europene în perioade tulburi și prezintă o serie de reforme necesare în acest sens

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel la liderii Uniunii Europene să ia măsuri urgente în domenii importante, inclusiv emiterea de datorii comune, pentru a face blocul european mai rezilient în perioade tulburi, anunță Reuters, citând o sursă din acest dosar, conform Agerpres.

Lagarde a evidențiat că există cinci domenii care necesită acțiuni rapide, inclusiv înființarea unei uniuni a economiilor și investițiilor, transpunerea în realitate a proiectului unui euro digital, aprofundarea pieței unice, promovarea inovației și consolidarea cadrului instituțional de bază al blocului comunitar, a declarat o sursă care a consultat documentul respectiv.

„Prin acțiuni colective coordonate și decisive, Europa poate debloca un potențial de creștere mai mare, poate consolida reziliența și își poate consolida autonomia politică și prosperitatea. Acest lucru necesită îmbunătățirea productivității, mobilizarea investițiilor și sporirea rezilienței”, se arată în documentul pregătit de BCE.

Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.

În acest sens, unii lideri au avansat mai multe propuneri, dar pare că nu există consens cu privire la abordare.

Președintele francez Emmanuel Macron a avansat propunerea unor datorii comune pentru a ieși din „starea de urgență geopolitică și geoeconomică”.

Doar că ideea a lui s-a lovit de rezistență din partea Germaniei și Italiei, care argumentează că nu este moment pentru astfel de discuții și că problema reală este aceea de productivitate.

Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a promis industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE că va crea “EU Inc.”, adică un set unic și simplu de reguli pentru firme care să faciliteze „o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.