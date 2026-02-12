BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE face apel la liderii UE să ia măsuri urgențe pentru a spori reziliența Uniunii Europene în perioade tulburi și prezintă o serie de reforme necesare în acest sens
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel la liderii Uniunii Europene să ia măsuri urgente în domenii importante, inclusiv emiterea de datorii comune, pentru a face blocul european mai rezilient în perioade tulburi, anunță Reuters, citând o sursă din acest dosar, conform Agerpres.
Lagarde a evidențiat că există cinci domenii care necesită acțiuni rapide, inclusiv înființarea unei uniuni a economiilor și investițiilor, transpunerea în realitate a proiectului unui euro digital, aprofundarea pieței unice, promovarea inovației și consolidarea cadrului instituțional de bază al blocului comunitar, a declarat o sursă care a consultat documentul respectiv.
„Prin acțiuni colective coordonate și decisive, Europa poate debloca un potențial de creștere mai mare, poate consolida reziliența și își poate consolida autonomia politică și prosperitatea. Acest lucru necesită îmbunătățirea productivității, mobilizarea investițiilor și sporirea rezilienței”, se arată în documentul pregătit de BCE.
Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.
În acest sens, unii lideri au avansat mai multe propuneri, dar pare că nu există consens cu privire la abordare.
Președintele francez Emmanuel Macron a avansat propunerea unor datorii comune pentru a ieși din „starea de urgență geopolitică și geoeconomică”.
Doar că ideea a lui s-a lovit de rezistență din partea Germaniei și Italiei, care argumentează că nu este moment pentru astfel de discuții și că problema reală este aceea de productivitate.
Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a promis industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE că va crea “EU Inc.”, adică un set unic și simplu de reguli pentru firme care să faciliteze „o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE cere UE să fie „unită și hotărâtă” în fața lui Trump: Amenințările cu tarife și cu preluarea de teritoriu nu reprezintă dovada unui comportament de aliat
Statele Unite „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a deplâns miercuri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, lansând un apel la „unitate și hotărâre” în cadrul Uniunii Europene în fața lui Donald Trump, informează AFP, citat de Agerpres.
„Se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a răspuns Lagarde la postul de radio francez RTL, întrebată de la Davos, în Elveția, dacă Statele Unite sunt un aliat sau un adversar al UE.
„Când suntem aliați în Tratatul Atlanticului de Nord, când suntem aliați de decenii și fiecare joacă un rol în istoria celuilalt, a amenința cu preluarea unui teritoriu care în mod clar nu este de vânzare, cum e Groenlanda, și a vehicula tarife vamale și diverse alte restricții asupra comerțului internațional nu reprezintă dovada unui comportament de aliat”, a explicat ea.
Lagarde a menționat că va acorda o atenție specială discursului de la Davos al președintelui american, programat pentru miercuri.
Cel mai probabil, discursul președintelui american la Forumul Economic Mondial desfășurat în Elveția va fi amâna cu câteva ore după ce aeronava care îl transporta pe liderul SUA a semnalat probleme și s-a întors din drum pentru ca fi înlocuită cu o alta.
Președintele american Donald Trump a reiterat într-un interviu exclusiv pentru postul de televiziune conservator NewsNation că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, în vreme ce Franța solicită un exercițiu NATO în Groenlanda, cu participare franceză.
De altfel, Emmanuel Macron i-a cerut lui Trump „respect, nu brutalitate”, amenințând că UE ar putea folosi arma comercială, în vreme ce premierul Belgiei a cerut Europei să nu rămână „erbivoră”.
Un mesaj de trezire a venit și din partea premierului canadian Mark Carney care ,a cerut tot la Davos ca puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Șefii mai multor bănci centrale importante, printre care și Christine Lagarde, își exprimă „solidaritatea deplină” cu președintele Fed, pe fondul recentelor amenințări ale Administrației Trump
Șefii mai multor bănci centrale au emis o declarație comună prin care își exprimă „solidaritatea deplină” față de președintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Jerome Powell, în fața celei mai recente amenințări la adresa independenței sale ce vine în partea Administrației Trump, informează The Guardian.
„Independența băncilor centrale este o piatră de temelie a stabilității prețurilor, a stabilității financiare și economice, în interesul cetățenilor pe care îi servim. Prin urmare, este esențial să se păstreze această independență, cu respectarea deplină a statului de drept și a responsabilității democratice”, se arată în declarație.
Declarația a fost semnată de nouă guvernatori ai băncilor centrale, printre care guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, și președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Ea a fost coordonată de Banca Reglementărilor Internaționale din Basel, care a adăugat președintele și directorul general al acesteia pe lista semnatarilor.
Printre ceilalți semnatari ai declarației fără precedent se află și guvernatorii băncilor centrale din Australia, Suedia, Danemarca, Elveția, Brazilia, Coreea de Sud și Canada.
Ei atestă „integritatea” și „angajamentul neclintit față de interesul public” al lui Powell, numindu-l „un coleg respectat, care se bucură de cea mai mare considerație din partea tuturor celor care au lucrat cu el”.
Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Powell, pe care l-a numit în 2018 în funcția de șef al Rezervei Federale a SUA, pentru că nu a redus suficient de repede ratele dobânzilor.
Dar conflictul dintre cei doi a luat o turnură dramatică la începutul acestei săptămâni, când Powell a emis o declarație video în termeni duri, spunând că este urmărit penal de Departamentul de Justiție al SUA.
Powell a calificat această decizie drept „o acțiune fără precedent care ar trebui privită în contextul general al amenințărilor și presiunii constante din partea administrației” cu privire la politica monetară.
El a spus că a fost luat în vizor deoarece consiliul de administrație al Fed a stabilit ratele dobânzilor „pe baza celei mai bune evaluări a ceea ce va servi interesului public, și nu în funcție de preferințele președintelui.”
Powell urmează să demisioneze din funcția de președinte al Consiliului Fed în luna mai, iar Trump este așteptat să anunțe succesorul său în următoarele săptămâni.
Perspectiva unei acțiuni în justiție a stârnit îngrijorarea unor legiuitori republicani. Thom Tillis din Carolina de Nord, membru al comisiei bancare a Senatului care supraveghează numirile în cadrul Fed, a declarat că nu va confirma niciun candidat „până când această chestiune juridică nu va fi complet rezolvată”.
Foștii președinți ai Fed, Alan Greenspan, Ben Bernanke și Janet Yellen, au condamnat deja luni amenințarea la adresa lui Powell, afirmând că această măsură ar putea avea „consecințe extrem de negative”.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Christine Lagarde: IA schimbă structura economiei zonei euro, însă deciziile privind dobânzile rămân strict dependente de datele disponibile
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat că economia zonei euro traversează o transformare structurală, impulsionată de investițiile tot mai mari în inteligența artificială (AI), subliniind totodată că politica monetară va continua să fie decisă exclusiv pe baza datelor disponibile, într-un context marcat de incertitudini ridicate, relatează Euronews, preluat de Agerpres.
Potrivit analiștilor, unul dintre cele mai relevante mesaje transmise de șefa BCE la conferința de presă de joi a vizat rolul central al AI, pe fondul investițiilor realizate atât de marile companii, cât și de întreprinderile mici și mijlocii. Aceste investiții sunt direcționate tot mai mult către infrastructuri de calcul de înaltă performanță, rețele de telecomunicații și active necorporale, precum datele și software-ul, în detrimentul capitalului fizic tradițional.
Deși a recunoscut că inteligența artificială ar putea contribui, în timp, la creșterea productivității, Christine Lagarde a avertizat împotriva evaluărilor premature privind efectele acesteia asupra nivelului așa-numitei „politici monetare neutre”.
Într-un context dominat de tensiuni geopolitice, fragmentarea comerțului global și un grad ridicat de incertitudine, președinta BCE a explicat că astfel de parametri structurali sunt dificil de măsurat și nu au făcut obiectul discuțiilor în cadrul reuniunii de joi a Consiliului guvernatorilor.
Referitor la euro digital, Lagarde a anunțat că BCE a finalizat faza tehnică și de pregătire a proiectului, responsabilitatea următorilor pași revenind acum factorilor politici. Inițiativa, care vizează crearea unui instrument public digital de plată, se află în prezent în analiză la nivelul Consiliului European și al Parlamentului European.
„Ambiția noastră este să ne asigurăm că în era digitală există o monedă care acționează ca o ancoră de stabilitate pentru sistemul financiar. Euro digital este mai degrabă un instrument conceput pentru suveranitatea monetară decât de dragul inovației”, a declarat oficialul BCE.
La finalul ședinței de joi, Banca Centrală Europeană a decis să mențină nemodificate ratele dobânzilor pentru a patra reuniune consecutivă, apreciind că economia zonei euro este suficient de robustă și nu mai necesită măsuri suplimentare de stimulare.
„Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată în comunicatul publicat după reuniune.
Ulterior, Christine Lagarde a precizat că politica monetară „este într-o situație bună”, subliniind însă că această evaluare nu implică o traiectorie prestabilită a dobânzilor. Ea a exclus furnizarea de orientări viitoare, reiterând că deciziile vor fi luate înainte de fiecare ședință a BCE, în funcție de datele disponibile la acel moment.
De asemenea, oficialul a menționat că există consens în rândul membrilor BCE potrivit căruia „toate opțiunile rămân în discuție”.
Conform noilor prognoze publicate joi, BCE anticipează o creștere economică a zonei euro de 1,4% în 2025, urmată de un avans de 1,2% în 2026 și de 1,4% în anii 2027 și 2028, susținută în principal de o cerere internă mai puternică decât se estimase anterior.
În ceea ce privește inflația, aceasta este așteptată să ajungă la 2,1% în 2025, să coboare sub ținta BCE de 2% în 2026 și 2027, urmând să revină la 2% în 2028.
În final, Christine Lagarde a subliniat că BCE va monitoriza cu atenție evoluția salariilor și dinamica prețurilor din sectorul serviciilor, având în vedere rolul acestora în menținerea presiunilor inflaționiste pe termen mediu.
