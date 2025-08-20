Președinta BCE: SUA rămân un partener important, dar Europa ar trebui să aprofundeze relații comerciale și cu alte state

Uniunea Europeană se îndepărtează tot mai mult de propriile angajamente privind o politică comercială fundamentată pe democrație și drepturile omului, arată o analiză recentă publicată pe blogul oficial al Băncii Centrale Europene (BCE). Potrivit raportului semnat de economiștii Claudia Marchini și Alexander Popov, în ultimele patru decenii, profilul democratic al partenerilor comerciali ai UE a urmat o traiectorie descendentă, atingând în 2022 cel mai scăzut nivel istoric. face tot mai mult comerț cu regimuri autoritare, în ciuda angajamentelor pentru o politică comercială bazată pe valori

„În ciuda angajamentelor explicite, UE face comerț tot mai intens cu autocrați și dictatori”, subliniază autorii.

Pentru a evalua evoluția relațiilor comerciale din perspectiva valorilor democratice, cercetătorii au construit un „indice al comerțului ponderat democratic” (DWTI – Democracy-Weighted Trade Index), aplicat celor 15 state membre ale UE din perioada de dinaintea extinderii din 2004. Alegerea acestui grup – denumit UE-15 – este motivată de faptul că majoritatea țărilor care au aderat ulterior erau ele însele regimuri nedemocratice până la sfârșitul anilor 1980.

Componența UE-15 include: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Perioada analizată se întinde între 1985 și 2023.

Acest indice corelează datele privind importurile cu scorurile obținute de fiecare partener comercial în Liberal Democracy Index – un indicator care măsoară respectarea libertăților civile și a statului de drept.

Potrivit acestuia, între 1985 și 1999, calitatea democratică a comerțului european a crescut considerabil, atingând un vârf de 0,59 în 1999 – un scor echivalent cu situația ipotetică în care toate importurile ar proveni de la o democrație consolidată precum India. Însă, între 1999 și 2022, scorul DWTI a scăzut treptat la 0,41 – un nivel comparabil cu situația în care doar jumătate din importuri ar proveni din Canada, cealaltă jumătate venind dintr-o țară cu regim democratic erodat, precum Turcia.

China, doar o parte a ecuației

În ciuda ponderii uriașe pe care China o are în comerțul UE – aproximativ o cincime din totalul importurilor – și a scorului extrem de scăzut în indexul democrației (locul 172 din 179 de țări), autorii arată că deteriorarea profilului democratic al comerțului nu poate fi explicată doar prin creșterea importurilor din China. Chiar și fără a lua în calcul China, indicele DWTI înregistrează o scădere semnificativă în ultimii 25 de ani.

„Datele sugerează că UE-15 a reorientat treptat importurile către țări mai puțin democratice și că, în același timp, calitatea guvernanței democratice a partenerilor comerciali a scăzut”, se arată în raport.

Mai mult, analiza respinge ipoteza unui declin global al democrației ca explicație principală. Dimpotrivă, datele sugerează că media globală a calității democrației a crescut în afara UE-15 în ultimele decenii.

Trei riscuri majore pentru UE

Raportul BCE identifică trei riscuri majore generate de această tendință. În primul rând, este vorba despre compromiterea credibilității Uniunii ca entitate care promovează o politică comercială bazată pe valori. În al doilea rând, comerțul cu regimuri autoritare contribuie indirect la consolidarea unor regimuri cu agende expansioniste și militariste, ceea ce amplifică riscurile geopolitice. În al treilea rând, tranziția ecologică – în special producția de baterii electrice – depinde de metale rare precum cobaltul, litiul sau nichelul, importate în mare parte din țări nedemocratice, unele implicate în abuzuri grave ale drepturilor omului, cum ar fi China, Rusia și Republica Democratică Congo. Abuzurile practicate în cadrul extracției acestor materii prime, sub forma muncii forțate a deținuților și a copiilor, au fost bine documentate.

„Există riscul ca, încercând să rezolvăm o problemă – emisiile de carbon – să o agravăm pe alta – abuzurile asupra drepturilor omului”, avertizează autorii.

Totuși, raportul oferă și o notă de optimism. În 2023, indicele DWTI a încetat să mai scadă, ca urmare a sancțiunilor comerciale impuse Rusiei după invadarea Ucrainei. „Valorile par să conteze – cel puțin atunci când sunt aplicate cu hotărâre”, conchid Marchini și Popov.