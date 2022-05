Președinta Camerei Reprezentanților din SUA s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev: America este ferm alături de Ucraina

Premierul britanic, Boris Johnson, i-a promis preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, un ajutor militar suplimentar pentru a sprijini Ucraina în faţa agresiunii ruse, scrie dpa, citat de Agerpres.

„Am vorbit cu președintele Zelenski pentru a prezenta modul în care Marea Britanie va continua să ofere ajutor militar și umanitar pentru a le oferi ucrainenilor echipamentul de care au nevoie pentru a se apăra”, a scris premierul britanic, pe Twitter.

I spoke to President @ZelenskyyUa earlier to set out how the UK will continue to provide military and humanitarian aid to give Ukrainians the equipment they need to defend themselves.

I’m more committed than ever to reinforcing Ukraine and ensuring Putin fails.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2022