Președinta CMR a discutat cu ministrul Sănătății despre crearea unui grup de lucru instituțional pentru elaborarea unei noi legi în domeniul malpraxisului

Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a avut o întâlnire cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, principală temă abordată fiind crearea unui grup de lucru instituțional pentru identificarea soluțiilor necesare acoperirii vidului legislativ în domeniul malpraxisului și elaborării unei noi legi în acest domeniu.

„O primă întâlnire de lucru la Ministerul Sănătății. Un nou mandat de ministru, probleme noi, probleme vechi. Sperăm și în rezolvări. În cadrul discuțiilor, am prezentat principalele obiective ale Colegiului Medicilor din România legate de activitatea medicilor, precum și în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de sănătate. Discuțiile au vizat și crearea unui grup de lucru instituțional pentru identificarea soluțiilor necesare acoperirii vidului legislativ în domeniul malpraxisului și elaborării unei noi legi în acest domeniu. Colegiul Medicilor din România și-a exprimat disponibilitatea pentru dialog și implicare activă în acest proces”, a transmis Cătălina Poiană.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au mai abordat și nevoia unei remunerării corespunzătoare a activității medicilor în gardă.

Potrivit președintei CMR, ministrul Sănătății a prezentat perspectiva plății progresive a gărzilor, inclusiv pentru medicii rezidenți.

În context, Cătălina Poiană a transmis așteptarea Colegiului Medicilor din România ca această inițiată să fie implementată, punând că „personalul medical trebuie remunerat corespunzător pentru munca depusă.”

Totodată, o altă temă abordată a fost identificarea unor soluții pentru încurajarea și susținerea profesională a medicilor rezidenți, precum și formularea unor propuneri de modificări legislative pentru debirocratizarea și accelerarea mecanismelor de recunoaștere profesională și echivalare a calificărilor, inclusiv pentru tinerii medici care se întorc din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

„Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea pentru dialog și un parteneriat instituțional transparent cu Ministerul Sănătății, în vederea dezvoltării continue a sistemului de sănătate și a protejării personalului medical, precum și pentru creșterea calității actului medical”, a conchis Cătălina Poiană.