Președinta CMR, apel la „responsabilitate comună” pentru o Românie medicală care contează: Avem nevoie de o nouă lege a sănătății

Președinta Colegiului Medicilor din România, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, a deschis Gala aniversară a 31 de ani de activitate ai CMR, prin care a lansat un apel la responsabilitate comună pentru a construi cu adevărat o Românie medicală care contează și care pune pacientul în centrul actului medical.

„Atunci când spunem România medicală contează, nu vorbim doar despre un slogan, vorbim despre realitate. Contează unde lucrăm, contează în ce sistem ne desfășurăm activitatea, dar probabil că la fel de mult, dacă nu mai mult, contează cum alegem să ne facem această profesie. Pentru că medicina nu este doar despre legislație și infrastructură, este în primul rând despre responsabilitate personală”, a menționat președinta CMR în discursul său.

Aceasta a subliniat că modernizarea sistemului necesită un cadru legislativ predictibil, care susțină corpul profesional și să ofere pacienților siguranță: „Avem nevoie de schimbări, într-adevăr, avem nevoie de legi mai clare, avem nevoie de stabilitate, de predictibilitate, avem nevoie de condiții mai bune. Avem nevoie de un sistem care să susțină medicii, dar care în același timp să ofere pacienților siguranță. (…) Decidenții trebuie să construiască un cadru stabil, să adopte legi coerente, dar în același timp să și aloce resursele adecvate. Noi, medicii, trebuie să ne respectăm rigoarea, să ne respectăm profesia, trebuie să respectăm pacientul și să-l punem în centrul actului medical. (…) Da, noi medicii avem nevoie de o lege a profesiei medicale. Deopotrivă, noi, medicii și pacienții, avem nevoie de o nouă lege a sănătății.”

Președinta CMR a reamintit și probleme sistemului care încă există și care trebuie soluționate: „Există localități în care încă nu avem medici. Există spitale care se confruntă cu o lipsă acută de personal. Există uneori dificultăți în asigurarea continuității serviciilor medicale, în special al serviciilor de gardă. Acestea nu sunt probleme noi, dar sunt probleme care cer acțiune. Și aici intervine responsabilitatea comună.

De asemenea, Cătălina Poiană a subliniat o provocare tot mai acută care subminează încrederea în medici și în sistemul medical: dezinformarea.

„Societatea însă trebuie să înțeleagă că medicina se bazează pe dovezi, medicina se bazează pe rigoare științifică, medicina se bazează pe responsabilitate. (…) Iar pacienților, îi rog să ne fie parteneri în tot acest efort”, a mai adăugat aceasta.